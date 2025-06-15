Чи чули ви вирази "розбите серце", "серце в пʼяти пішло", "всередині все перевернулось". Як не дивно це звучить ці всі вирази в певній мірі буквальні, а не лише мають переносне значення. Давайте з цим і розберемося.

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Емоції і тіло

Ще у далекому 1872 році Дарвін написав про звʼязок між мозком і тілом. Сильні емоції не лише заважають ясно мислити, а буквально впливають на кишківник і серце. Дарвін писав про те, що кишківник і серце тісно повʼязані і постійно взаємодіють через легенево-шлунковий(пневмогастральний) або блукаючий нерв. Цей нерв повʼязаний з вираженням та контролем емоцій. За цією теорією, коли людині хвилюється, то це миттєво відображаються на роботі внутрішніх органів і систем.

Доки людина здатна опрацювати свої емоції когнітивно, тобто через думки, то людина здатна зберігати контроль і обирати реакції. Однак кожному українцю знайоме відчуття, коли земля йде з-під ніг, щось обірвалося в грудях чи наче хтось вдарив у груди. Так зазвичай описують якісь дуже сильні почуття і емоції, які майже нестерпні. Люди зазвичай намагаються уникнути їх будь-яким чином через алкоголь, наркотики, самопошкодження і тому подібне. Тобто наші емоції викликають фізичні відчуття, які цілком відчутні і їх вже складно ігнорувати.

Людина може виражати емоції різним чином через фізичне тіло, поведінку та фізіологічні зміни. Ці всі реакції зазвичай автоматичні і беруть початок у нервовій системі, а саме мозку. Амігдола, гіпоталамус і префронтальна кора відіграють ключову роль у емоційній регуляції. Ці ділянки мозку відповідають за ті системи організму, які ми не можемо контролювати на пряму - серцевий ритм і сам процес дихання. При сильному стресі спрацьовує наша симпатична нервова система, яка провокує реакцію бий чи біжи.

Симптоми стресу

Кожен може пригадати ситуацію, коли у вас чи вашої коханої людини під час сварки була сильна емоційна реакція. На стільки сильна, що не можливо було достукатися чи раціонально обговорити ситуацію. Якби у вас в цій ситуації була можливість перевірити фізіологічні показники, то ви б здивувалися, що у людини в цей момент підвищений серцевий ритм, пришвидшене дихання, збільшені зіниці очей і потовиділення. Це саме і свідчить про активовану симпатичну систему.

При сильних рівнях стресу у людини також виникають гормональні зміни. Емоції захвату чи страху стимулюють виділення адреналіну, кортизолу, а після дофаміну. Ці гормони впливають на те, як людина відчуває біль, швидкість реакції та рівень енергії. Якщо занадто довго активована симпатична система, то це призводить до явних фізичних реакцій і тілесних проявів. Хронічний емоційний стрес і виснаження може викликати напружене у мʼязах, головні болі, проблеми з травленням, болі в різних частинах тіла і послаблення імунітету.

Якщо у вас є хоча б один із цих симптомів без медичного діагнозу, то ваше тіло вже не просто шепоче, а кричить про допомогу. Як же його почути і головне допомогти?

На це є складна і проста відповідь одночасно: важливо вчитися активувати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відпочинок і травлення.

Більшість людей описують стан розслаблення, як приємні відчуття легкості в тілі, спокійне дихання, рівне і повільне серцебиття. Як же цього досягнути?

Техніки і вправи для саморегуляції

Я пропоную вам спробувати ефективні і працюючі техніки. Варто почати їх практикувати навіть, якщо ви не маєте стресу чи психосоматичних реакцій у тілі. Таким чином ви будете готові і матимете інструменти у ситуаціях, коли вони будуть потрібні.

Одна з найефективніших і дієвіших технік - контроль дихання. Ви можете спробувати квадратне дихання, коли повільно 5 секунд робиться вдих, потім на 5 секунд затримка, потім 5 секунд видих і знову 5 секунд затримка.

Дуже проста дихальна вправа коли ви дивитесь на свою ліву руку з витягнутими пальцями і вказівним пальцем правої руки починаєте обводити кожен палець. Поки ви повільно рухаєте палець до нігтя, робите вдих, а потім повільно рухаєтесь вниз і робите видих, далі починаєте вдихати і підніматися до нігтя наступного пальця і так всю руку. Ця вправа гарно працює з дітьми.

І остання вправа, просто робите вдих через носа і сильний видих через рота.

Наступна техніка - практики напруження і розслаблення. Вам потрібно сісти або лягти і почати почергово напружувати і розслаблювати різні групи мʼязів у тілі. Починайте з ніг і рухаєтесь вгору.

Наступна ефективна і дієва техніка - майндфулнес. Це і просто і складно одночасно. Вам потрібно спостерігати за своїми думками і фокусуватися на тому, що робите. Якщо ви миєте посуд, то відчувайте температуру води, текстуру губки в ваших руках, спостерігайте за піною, відчуйте запах миючого засобу. Ваші думки можуть намагатися кудись рухатися в справи, які потрібно закінчити, в мрії чи проблеми. Просто усвідомлюйте це і повертайтеся до того, що робите. Будьте у моменті тут і зараз.

За схожим принципом працюють медитації. Просто оберіть собі ту, яка підходить саме вам.

Йога та фізичні вправи наступна ефективна діяльність, яка може допомогти впоратися зі стресом і звільнити небажані емоції з тіла. Будь яка фізична діяльність позитивно впливає на гормональний баланс і ментальне здоровʼя. Короткий комплекс вправ чи прогулянка - це природний антидепресант.

Ритмічні рухи такі як танці, спорт, ходьба, гра на музичних інструментах, вʼязання, малювання позитивно впливають на мозок і нашу нервову систему. Якщо у вас є хоббі, то ви знаєте, як це працює.

І моя улюблена вправа - ведення щоденника. Я раджу вам почати записувати емоції за день, фізичні реакції, які супроводжували ці емоції, свої реакції на різні ситуації. Це допоможе підвищити ваш рівень самосвідомості і розуміння себе, а як наслідок процесування емоцій і почуттів.

Не нехтуйте можливістю проговорити свої хвилювання. Це можна зробити з партнером, другом, членом сімʼї, терапевтом, або навіть людиною на безкоштовній лінії підтримки. Живий емоційний контакт має цілющий ефект не лише на психіку, а і на тіло. Згадайте як після приємної розмови почувається тіло.

І звичайно я не можу не згадати здорові звички. Якісний сон, збалансоване харчування і свіже повітря - дадуть вашому тілу можливість відпочити і перезарядитися.

Сама здатність спостерігати свої фізичні реакції і дозволити собі проживати будь-які складні емоції вже може бути терапевтичним процесом. Створення простору в якому ви можете відчувати себе і почуватися в безпеці буде найкращим подарунком до тіла. Спробуйте ці прості техніки і рекомендації, будьте уважні до себе і своїх потреб, і ви переконаєтеся як ви зможете ефективно регулювати свій стан на фізичному, емоційному і ментальному рівнях.

Вірю в вас і ваше щастя!