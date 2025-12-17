Богдан Кукура возглавил правление АО 'Укрнафта': что о нем известно

По результатам отбора на конкурсной основе Наблюдательный совет АО "Укрнафта", в состав которого входят как независимые директора, так и представители акционеров – НАК "Нафтогаз Украины" и государство в лице Министерства обороны Украины, принял решение об избрании Богдана Кукуры председателем правления компании.

"Открытый конкурс на должность председателя правления АО "Укрнафта", который начался в августе 2025 года, завершен. Сегодня я с радостью поздравляю Богдана Кукуру и всю компанию с победой лучшего кандидата по результатам честного и беспристрастного профессионального отбора. Важно, что отбор был проведен прозрачно с соблюдением передовых международных практик ОЭСР, что является признаком высокого уровня корпоративного управления на предприятии с государственной долей. Кроме того, для поиска кандидатов было привлечено рекрутинговое агентство, которое осуществляет деятельность под известным международным брендом Odgers", – отметил председатель Комитета по вопросам назначений и вознаграждений и член Наблюдательного совета АО "Укрнафта" Тимоти Додсон.

До назначения Богдан Кукура занимал должность директора по производству, главного инженера АО "Укрнафта". Он является опытным специалистом с многолетним практическим опытом в нефтегазовой отрасли, хорошо знает производственные процессы компании и непосредственно вовлечен в развитие направлений добычи нефти и газа.

Богдан Кукура имеет полное высшее техническое образование – горный инженер, выпускник Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". Также имеет степень MBA.

Его профессиональный путь охватывает работу в ведущих компаниях отрасли, в частности "Укргаздобыча", Regal Petroleum и других, а также управление проектами по проектированию и разработке нефтяных и газовых месторождений. Он является соавтором ряда патентов и технических решений в сфере эксплуатации скважин и производственного оборудования.

В целом Богдан Кукура имеет более 26 лет опыта реализации технологических и стратегических проектов в нефтегазовой отрасли.

"Назначение председателя правления АО "Укрнафта" - это важный шаг в корпоративной реформе компании, при содействии наших партнеров из Европейского банка реконструкции и развития. Был избран наиболее профессиональный и заслуженный кандидат. Уверен, что Богдан Кукура сохранит стратегию развития компании, взятую с конца 2022 года. В должности председателя правления АО "Укрнафта" его экспертиза и управленческий опыт будут способствовать повышению эффективности работы компании, увеличению добычи нефти и газа и укреплению энергетической устойчивости Украины", – подчеркнул председатель Наблюдательного совета АО "Укрнафта" Дункан Джеймс Найтингейл.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.