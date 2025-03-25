Благотворительный фонд 'Днепропетровское еврейское общество' ответил на безосновательные обвинения: заявление

Благотворительный фонд "Днепропетровская еврейская громада" с многолетней историей и безупречной репутацией стал объектом спекуляций.

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В СМИ появились безосновательные обвинения в адрес фонда со ссылкой на заявления бизнесмена Алексея Мартынова.

"Нам неизвестны мотивы этих публикаций, равно как и причины подобных заявлений Алексея Мартынова. Это лицо не имеет никакого отношения к деятельности благотворительного фонда", – заявили в ответ в фонде.

Как сообщают в фонде, за почти 30 лет работе фонда удалось помочь десяткам тысяч человек.

"Мы гордимся результатами нашей работы. Мы готовы к любым проверкам и будем всесторонне помогать правоохранительным органам", – написали в заявлении.