Музыканта, композитора и аранжировщика Билла Эванса называют "Шопеном современного джаза" и одним из лучших пианистов ХХ века, и это не является преувеличением. Он тридцать один раз номинировался на престижную премию "Грэмми", при этом семь раз стал ее обладателем, навечно внесен в джазовый пантеон славы, а один из астероидов носит его имя, которое известно не только любителям джаза, но далеким от него людям, при этом мало кто знает, что у Эванса украинские корни.

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Украинско-валлийские корни

Билл Эванс появился на свет 95 лет назад – 16 августа 1929 года в находящемся в штате Нью-Джерси городе Плейнфилд, он был четвертым ребенком в многодетной семье. Мать будущего музыканта, Мария Сорока – карпатская русинка, недалеко от места рождения которой появились на свет Ференц Лист и Фредерик Шопен. Еще будучи ребенком, вместе со своими родителями она эмигрировала из Галиции в США. На родине семья деда Эванса, Ивана Сороки, жила бедно: по воспоминаниям его матери, кровати были только у родителей, дети спали на печи, которая топилась по-черному, а зимой в хату заводили скот, чтобы он не замерз в сарае. Отец, Гарри Леонимел, – валлиец, его предки родом из Уэльса.

Музыкальные родители

Способности к музыке мальчик начал проявлять с детства: в 6 лет он уже играл на пианино, еще через пару лет освоил скрипку и флейту. Также Билл вместе с матерью, которая была глубоко верующей женщиной, а-капелла пел в хоре в православной церкви. Не меньшее влияние на тягу Билла к музыке оказал и его отец, который – также без аккомпанемента – пел в мужском квартете, которые в США называли "парикмахерскими". Устраивая домашние застолья, родители часто пели песни, которые слышали в своем детстве – украинские и валлийские, о чем, уже став всемирно известным музыкантом, Эванс говорил, как о "бесценном даре" своего детства. Неудивительно, что профессиональными музыкантами стали двое детей Марии и Гарри – не только Билл, но и его старший брат Гарри-Джуниор.

Когда Гарри-младшему родители наняли учительницу музыки, которая занималась с ним на дому, Билл сидел в сторонке и прислушивался к каждому ее слову и к каждому звуку, издаваемому пианино. Но стоило уроку закончиться, как мальчик, вскарабкавшись на табурет, на слух наигрывал то, что только что услышал.

Эванс окончил Юго-Западный институт Луизианы, в 1950 году получил степень пианиста и начал гастролировать с разными музыкальными коллективами. Во время трёхлетий службы в армии был участником оркестра Fifth Army Band, расквартированном в Чикаго. Эванс играл классическую музыку, которую называл своим "багажом", самыми любимыми авторами называл Баха, Бетховена и Рахманинова, но тяготел при этом к джазу – его кумиром был известный пианист Ленни Тристано, слепой музыкант, считающийся родоначальником джазового стиля кул. Во время учебы в колледже он встретился с композитором Джорджем Расселом, который познакомил его со своей ладовой теорией джаза. В 1958 году он уже играл в секстете Майлса Дэйвиса, параллельно сочиняя для него музыку, а еще год спустя вместе с басистом Скоттом ЛаФаро и барабанщиком Полем Моушеном организовал собственное трио. Критики отмечали, что музыканты – как будто бы настроенные на одну волну – тонко чувствуют друг друга, чем и объясняли успех коллектива. Поэтому, когда ЛаФаро погиб в автомобильной катастрофе, Эванс долго не мог прийти в себя от потрясения – он даже на год ушел со сцены и даже подумывал об окончании музыкальной карьеры.

Мировая известность

Пережив этот тяжелый период, Билл нашел нового басиста – Чака Израильса – и за последующие годы вместе со своим трио, благодаря участию в нескольких международных фестивалях, стал всемирно знаменитым и записал десятки альбомов. Джаз Эванса – это соединение расслабленности, задумчивости, мелодичности и лиричности с классическими европейскими традициями. Он, как никто, умел миксовать джаз с классикой и этникой, переплетая разнообразные мелодии и ритмы. В его произведениях отчетливо слышны импрессионистские мотивы Клода Дебюсси и Мориса Равеля. Одно время Эванс экспериментировал, используя электрическое пианино, но разочаровался в таком исполнении – оно показалось ему чересчур тяжеловесным. От его искусства приходили – и приходят – в восторг не только поклонники музыканта, но и его коллеги, включая тех, кто исповедовал не только джаз, но и классику.

Энергия отказа должна превратиться в революционный импульс

Эванс всегда мечтал увидеть родину своих предков, причем, как с материнской, так и с отцовской стороны. В 60-х годах его английский поклонник, Брайен Хеннесси, предложил ему концертный тур по Великобритании – Эванс согласился, подумав, что сможет побывать в родном его отцу Уэльсе. Но, по иронии судьбы, ни в тот раз, ни во время своих последующих гастролей по Англии, он там так и не побывал. Тогда ж его пригласили на гастроли в Советский Союз, это был прекрасный повод побывать на родине матери – в Украине, но Эванс отказался от поездки буквально в последнюю минуту – уже находясь в ожидании рейса в аэропорту имени Кеннеди. Через десять лет, в 70-х, он, уступив уговорам своих поклонников, все-таки согласился поехать на гастроли в СССР, хотя его и пугали "спартанские" условия гастролей (в то время Эванс уже плохо себя чувствовал, и такая дальняя поездка была ему не по силам), но – опять отказался. И если в прошлый раз он никак не объяснил отмену поездки, то во второй сказал, что не готов выступать в стране, где "людей обрекают на страдания, бросая в застенки за идеи, не совпадающие с официальными". Ну, а последней каплей для музыканта стало вхождение советских войск в Афганистан: он несколько дней обдумывал свое решение и все-таки отменил гастроли в Москве. Тогда Эванс также сказал, что от сотрудничества с подавляющими свободу режимами должны отказаться артисты всего мира, тогда энергия их отказа превратиться в революционный импульс, способный изменить мир к лучшему.

"Ограниченная жизненная перспектива"

Билла Эванса не стало 15 сентября 1980 года, через месяц после того, как ему исполнился 51 год. Когда он, как будто бы предвидел будущее, назвал себя "простым человеком с ограниченным талантом и ограниченной же жизненной перспективой". Незадолго до смерти он вернулся из европейского турне и, почувствовав себя плохо, обратился к врачам. Музыкант скончался в одном из старейших медицинских учреждений США – нью-йоркской клинике Маунт-Синай. Причиной смерти стал гематит и кровотечение, вызванное язвой желудка, от которой страдал много лет – ее он заработал во время службы в армии. Положение осложнил и тот факт, что Эванс долгое время принимал наркотики. Похоронен "Шопен современного джаза" на кладбище в Батон-Руж вместе со своим старшим братом Гарри – музыкантом и педагогом.