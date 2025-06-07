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Без выпечки, теста и муки: самая вкусная летняя панна-котта из сливок с клубникой

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Рецепт десерта

Если вы хотите приготовить очень легкий, летний десерт, идеальным вариантом будет панна-котта. Готовится такой десерт элементарно, достаточно всего лишь выбрать качественные сливки и добавить ягоды, фрукты.

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Вкусная пана кота

Кулинар поделилась в Instagram очень вкусной панна-коттой с клубникой, которая готовится очень быстро.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 400 мл
  • Сахар – 50 г (можно больше или меньше, на вкус)
  • Ваниль – экстракт или сахар
  • Желатин – 10 г
  • Холодная вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой и оставить на 10 минут набухнуть.

Основа для десерта

2. В сотейнике смешайте сливки, сахар и ваниль. Подогрейте до горячего, но не кипятите. Добавьте набухший желатин в горячие сливки. Перемешивайте до полного растворения. По желанию процедите через сито, текстура будет максимально нежная.

Приготовление десерта

3. Разлейте в формочки или бокалы. Дайте остыть, затем поставьте в холодильник минимум на 4 часа (идеально – на ночь).

Сколько готовить десерт

Подавайте с ягодным соусом, свежими ягодами или просто так!

Готовый десерт

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