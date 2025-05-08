З нагоди 80-річчя Перемоги над нацизмом у Європі.

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Сьогодні, як ніколи, варто повернути світу історичну правду про причини, перебіг і наслідки Другої світової війни та зупинити поширення лицемірної пропаганди сталіна-путіна про виключну роль і місце росії у цій війні. Важливо наголосити, що брехливий міф про "російську перемогу в Отечественной войне" почали створювати ще за Сталіна. Саме тому твір Олександра Довженка "Україна у вогні" був заборонений, а його автор звинувачений у націоналізмі. Недаремно ж наш геніальний режисер у своєму щоденнику занотує пророчі думки про майбутнє підле і брехливе переписування історії війни без українців.

"Якщо вся доблесть синів України у Вітчизняній війні, всі жертви і страждання народа і вся переможна сила після війни хитроумними руками і перами відповідних молодців оформиться в єдиний Побідний советський котел, а нарахунок українців ціми ж таки руками випреться штучно утворена гитлерівська петлюрівщина і антисемітизм з усіма наслідками мʼясорубок - краще б мені вмерти і не знати більше людської підлості, і бездонної ненависті, і бездонної вічної брехні, якою оплутані ми…"

Згадую лише про втрати України в Другій світовій війні.

Історики твердять, що за час війни було більш як 5,5 мільйонів цивільних жертв і щонайменше 2,5 мільйони загиблих українців на фронті.

8 мільйонів українців (інші історики називають цифру в 9 мільйонів) - це майже 45 відсотків від загальних втрат СРСР у війні та майже 20 відсотків від усього населення України.

Загальні ж демографічні втрати ще більш шокуючі. За радянською статистикою в 1941 році в УРСР проживало 41,9 мільйона осіб, а в 1945 році залишилося 27,4! Тобто загальні демографічні втрати українців становлять 14,5 мільйонів (убиті, померлі від хвороб і голоду, депортовані, евакуйовані, емігранти…)

Економічні збитки України, через всю територію якої двічі пройшла війна, склали 42% від всього СРСР. А це:

- зруйновано (ч/п) 714 міст і містечок та 28 тисяч сіл;

- зруйновано (ч/п) 33 тисячі навчальних закладів;

- зруйновано (ч/п) 18 тисяч медичних закладів;

- зруйновано (ч/п більш як 16 тисяч промислових підприємств…

Героїзм, відвага і мужність українців у складі багатьох країн антигітлерівської коаліції теж загально визнані у світі. Лише одна цифра - 2,5 мільйони українців нагороджені орденами та медалями!

Цікаво також, що викреслення внеску США із історії Другоіі світової війни, на відміну від України, відбулося набагато пізніше. Бо в газеті "Правда" за 9 травня 1950 року особисто сталін у своїй передовиці написав таке:

"Если б США нам не помогли, то мы бы проиграли войну. У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. Именно союзники спасли СССР от розгрома". Але й це визнання сталіна не повне. США в рамках ленд-лізу з 1942 до 1945 року забезпечили поставки до СРСР:

- 14 795 літаків;

- 7 056 танків;

- 375 883 вантажівок;

- 51 503 джипів;

- 131 633 автоматів…

і навіть 15 417 000 армійських черевиків та 257 723 498 ґудзиків.

Але важливіше інше. США спочатку відмовилися поширювати дію закону про ленд-ліз на СРСР, бо після пакту Ріббентропа-Молотова від 23 серпня 1939 року Радянський Союз був союзником Гітлера і до літа 1941 року проводив з ним спільні паради та допомагав поставками Німеччині.

Ще однією "бездонною підлістю і вічною брехню" росії стало залучення до нинішніх союзників по антигітлерівській коаліції вірних друзів тодішньої нацистської Німеччини. Диким цинізмом є сама участь у так званому "параді перемоги" премʼєр-міністра Словаччини Фіцо, в той час коли президент Словацької Республіки в 1939-1945 рр. Йозеф Тисо, один із творців авторитарного режиму в країні, протягом всієї війни був надійним союзником Гітлера, а по закінченню війни засуджений до страти за воєнні злочини та повішений в Братиславі в 1947 році. Ще один фанат путіна і "побєдобєсія" Орбан повинен памʼятати, що саме угорська жандармерія вчинила страшний злочин 1-2 березня 1943 року в Корюківці, що на Чернігівщині. Угорські окупанти з 105-ї дивізії генерал-лейтенанта Золтана Йогана Алдя-Папа вирізали і вбили все населення містечка. В українській Корюківці загинуло 6 700 мешканців, а для порівняння у білоруській Хатині - 149 жителів.

Перелік російської брехні та лицемірства про війну можна продовжувати безкінечно.

Але нині варто згадати всіх тих, хто боровся за Україну тоді та пошанувати тих, хто воюює за неї сьогодні.

І не забувати правдиву історію, бо без України, США і країн антигітлерівської коаліції не було б ПЕРЕМОГИ у війни, а без співпраці диктаторів Гітлера і Сталіна не було б і самої війни.

Перемогли НАЦИЗМ гітлера - переможе й РАШИЗМ путіна!