Без отца остались двое детей: в результате российского авиаудара по Запорожью погиб капитан полиции. Фото

5 июля в результате российского обстрела Запорожья погиб капитан полиции Руслан Ярошевич. Мужчине было 38 лет, 17 из которых он посвятил работе в полиции.

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Вместе с коллегой они помогали жителям покинуть опасную территорию и добраться до укрытий, однако сами оказались под вражеским обстрелом. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно

5 июля российские оккупационные войска вновь атаковали Запорожье. Оккупанты сбрасывали управляемые авиабомбы, нанося удары по мирным жилым кварталам. Под вражеским ударом оказались полицейские Руслан Ярошевич и его коллега, ранения оказались смертельными для полицейского.

"Зная о потенциальной угрозе, Руслан Ярошевич вместе с коллегой отправились туда, где каждая минута могла стоить человеческих жизней. Они обходили дома, предупреждали людей об опасности, помогали жителям покинуть опасную территорию и добраться до укрытий", — говорится в сообщении.

Погибший Руслан Ярошевич был заместителем начальника сектора криминальной полиции отдела № 4 Запорожского районного управления полиции. Отмечается, что ему было 38 лет, из которых работе в полиции, защите закона и безопасности граждан он посвятил более 17 лет своей жизни. У него остались жена и двое детей.

Его вспоминают как преданного своему делу, профессионала, надежного коллегу и человека, который до последнего оставался верным присяге, украинскому народу и своему долгу.

"За годы службы он зарекомендовал себя как профессионал, ответственный офицер и человек чести", – говорится в материале.

Что известно об обстреле Запорожья

Российские оккупанты за сутки, 5 июля, совершили 912 атак по Запорожью и области. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, ещё 16 пострадали.

Так, в течение суток российские войска нанесли 24 авиаудара, задействовали 607 беспилотников различных типов, большинство из которых – FPV-дроны. Также оккупанты осуществили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня и 257 артиллерийских ударов. В результате атак зафиксировано 283 сообщения о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В ночь на воскресенье, 5 июля, оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего ранения получили трое мирных жителей города. Разрушена стена жилого дома с первого по пятый этажи.

"В результате вражеского удара разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж. Также повреждены окна и припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, ранены три человека, среди них – один ребенок", – отметил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 4 июля российские войска нанесли удар по Запорожью. Среди раненых — 10-летний ребенок, он находится под наблюдением врачей.

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