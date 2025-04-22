Без отца осталась маленькая дочь: жена погибшего защитника повторила совместное семейное фото и взбудоражила сеть

Вероника Тимкив, жена погибшего защитника Назара Тимкива, опубликовала трогательное фото с дочерью Миланой. Она повторила их совместное семейное фото, сделанное при жизни мужчины, но уже без него.

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Снимок сделан на том же месте с той же атмосферой и дочерью на руках. Кадры женщина опубликовала в своем профиле в Instagram.

Фотография быстро распространилась в соцсетях и вызвала много теплых и грустных реакций. Многие украинцы написали слова поддержки и благодарности семье, потерявшей дороже всего.

26-летний Назар Тимкив погиб 15 июля 2022 во время выполнения боевого задания. Он служил в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск. До полномасштабного вторжения у Героя уже был опыт военной службы – в 2015–2017 годах проходил ее в 14-й радиотехнической бригаде Воздушных Сил ВСУ.

Родился 7 октября 1995 года. Окончил Львовский кооперативный профессиональный колледж экономики и права. Его знали как искреннего, ответственного и доброго человека. У мужа остались жена, дочь, родители и брат.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, в бою погиб воин Ивaн Петрунек из Тернопольской области. В рядах ВСУ он был командиром стрелкового отделения.

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