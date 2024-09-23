Без осадков, но с туманом: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник, 24 сентября

В Украине погода во вторник, 24 сентября, будет малооблачной и без осадков. Только в АР Крым местами может пройти небольшой дождь.

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В западных областях ночью и утром – местами туман. Соответствующим прогнозом на своем сайте поделился Украинский гидрометеорологический центр.

Синоптики считают, что юго-восточный ветер достигнет скорости в 7-12 метров в секунду.

Ночью по Украине будет примерно +7...+12 (на юге теплее, +11...+16), днем +​​22...27 градусов.

В Карпатах будет холодно ночью, около +4...+9, а днем ​​+16...+20 градусов.

В Киевской области вторник, 24 сентября, пройдет без дождя. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура в темное время суток +7...+12, в светлое +​​22...+27 градусов.

В городе Киев УкрГМЦ ожидает ночью +9...+11, днем ​​+24...+26 градусов. Более детальный прогноз для жителей Киевщины можно найти по ссылке.

Пожарная опасность в Украине

24 сентября по всех областях (кроме Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Донецкой, Луганской, а также АР Крым) объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко ожидает, что 24 сентября в Украине будет теплая и солнечная погода. В этот день наша страна станет одной из самых теплых в Европе.

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