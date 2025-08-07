Без осадков, но и без жары: синоптики дали прогноз погоды на пятницу

В пятницу, 8 августа, синоптики не прогнозируют осадков в Украине. Это будет обусловлено антициклоном. Погода будет комфортной, жара немного отступит.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточного направления, 5-10 м/с.

"Температура в большинстве областей ожидается достаточно комфортной, на большинстве территории ночью 9-14°С, днем 22-27°С. Даже на юге и юго-востоке страны жара немного ослабеет, поэтому там ночью 16-21°С, а в дневные часы 26-31°С", – говорится в сообщении.

В Киеве и области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°С, днем 22-27°С. В Киеве ночью 12-14°С, днем 24-26°С.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 7 и 8 августа в южной части, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.

А уже 9 августа и во Львовской, Волынской, Черновицкой областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как ранее рассказала синоптик Наталья Диденко, в последний рабочий день недели в Украине будет преобладать преимущественно солнечная погода. В течение суток 8 августа осадков по всей территории нашей страны не предвидится.

Напомним, что Киев в среду, 6 августа, в обед накрыла сильная гроза с градом. Местами из-за большого количества осадков видимость на дорогах ухудшилась.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

