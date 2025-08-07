Погоду будет определять антициклон: синоптик уточнила прогноз на пятницу в Украине. Карта

В последний рабочий день недели в Украине будет преобладать преимущественно солнечная погода. В течение суток 8 августа осадков по всей территории нашей страны не предвидится.

Температура воздуха также не претерпит особых изменений. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сухо и до +33 градусов

По прогнозу синоптика, погоду в Украине 8 августа будет определять антициклон. Это обусловит во всех регионах нашей страны сухую солнечную погоду и спокойный день для метеорологов.

В течение дня в большинстве областей Украины прогнозируется +24…+29 градусов. На юге и юго-востоке страны, как всегда, будет жарко – до +33 градусов.

В Киеве в пятницу осадков также не предвидится. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +25 градусов. В то же время синоптик отметила, что ночи уже становятся более прохладными.

Что предшествовало

Накануне в нескольких регионах Украины пронесся мощный ураган. Стихийное бедствие сопровождалось сильными порывами ветра, грозой и градом. К сожалению, вследствие сложных погодных условий пострадали дети, один подросток погиб – трагедия произошла в Одесской области. В Киеве всего за несколько часов выпала полумесячная норма осадков. Ураган в столице привел к затоплению дорог и падению деревьев.

Напомним, что Киев 6 августа в обед накрыла сильная гроза с градом. Местами из-за большого количества осадков видимость на дорогах ухудшилась.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

