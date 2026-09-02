Бегонии будут цвести до заморозков: чем подкормить

Бегонии могут украшать балкон, террасу или клумбу яркими цветами почти до первых осенних заморозков. Но в конце лета растения часто начинают слабеть, образуют меньше бутонов или внезапно их сбрасывают. Причиной может быть не только похолодание, но и недостаток питательных веществ, неправильный полив или неудачное место для выращивания.

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Чтобы продлить цветение, бегониям прежде всего нужны калий и фосфор. А для растений, растущих в открытом грунте, иногда используют и простую домашнюю подкормку на основе натурального йогурта, сообщает Deccoria.

Чем подкормить бегонии для длительного цветения

Во время активного образования бутонов бегониям требуется регулярное подкормление. Особенно важны два элемента:

фосфор – поддерживает развитие корневой системы и процессы, связанные с образованием цветов;

– поддерживает развитие корневой системы и процессы, связанные с образованием цветов; калий – помогает растению поддерживать водный баланс, укрепляет ткани и способствует более длительному цветению.

Поэтому в период цветения можно использовать готовое комплексное удобрение для цветущих растений с повышенным содержанием калия и фосфора. Обычно такие средства вносят примерно раз в 1–2 недели, однако точное дозирование следует смотреть на упаковке конкретного препарата.

Превышать рекомендуемую концентрацию не стоит: избыток удобрений может повредить корни.

Домашняя подкормка из йогурта

Для бегоний, растущих непосредственно в открытом грунте, можно попробовать очень слабый раствор натурального йогурта.

Для его приготовления потребуется:

2 чайные ложки натурального йогурта без сахара и ароматизаторов;

1 л воды.

Йогурт нужно тщательно размешать в воде до однородности. Таким раствором растения поливают не чаще одного раза в месяц.

В натуральном йогурте содержатся небольшие количества калия, фосфора, кальция и азота. Однако такая подкормка не может полностью заменить сбалансированное удобрение для цветущих растений.

Особенно важно не делать раствор более концентрированным. Бегонии лучше всего растут в слабокислой или близкой к нейтральной почве, а избыток кальция и других веществ может изменять ее свойства.

Для бегоний в горшках йогурт лучше не использовать

Если цветы растут в контейнерах на балконе или террасе, домашняя молочная подкормка – не лучший вариант.

В горшке объем почвы невелик, поэтому любые органические продукты значительно быстрее влияют на состав субстрата. Остатки йогурта могут способствовать появлению неприятного запаха, плесени или привлекать насекомых. Поэтому для контейнерных бегоний безопаснее использовать специализированное жидкое удобрение для цветущих растений в рекомендованной производителем дозировке.

Как правильно поливать бегонии

Даже хорошая подкормка не поможет, если растение постоянно страдает от недостатка или избытка воды. Почва вокруг бегонии должна оставаться умеренно влажной, но не мокрой.

Растения в горшках в тёплую погоду могут нуждаться в поливе примерно раз в два дня, а во время жары – даже ежедневно. Однако ориентироваться лучше не на календарь, а на состояние почвы. Если верхний слой субстрата ещё очень влажный, очередной полив стоит отложить.

В открытом грунте бегонии обычно поливают реже – примерно раз в несколько дней, в зависимости от температуры, осадков и типа почвы. Воду лучше направлять к корням, стараясь не мочить листья и цветы.

Почему бегония сбрасывает бутоны

Одна из самых распространённых проблем в конце лета – растение формирует бутоны, но они засыхают или опадают, не успев раскрыться.

Причин может быть несколько.

Избыток воды. Постоянно влажная почва ухудшает доступ кислорода к корням и создает условия для развития гнили.

Постоянно влажная почва ухудшает доступ кислорода к корням и создает условия для развития гнили. Пересушивание. Если почва полностью высыхает, бегония испытывает стресс и может сбрасывать бутоны, чтобы экономить ресурсы.

Если почва полностью высыхает, бегония испытывает стресс и может сбрасывать бутоны, чтобы экономить ресурсы. Слишком сильное солнце. Многим бегониям нравится яркий, но рассеянный свет. Жгучее полуденное солнце способно обжигать листья и сокращать продолжительность цветения.

Многим бегониям нравится яркий, но рассеянный свет. Жгучее полуденное солнце способно обжигать листья и сокращать продолжительность цветения. Недостаток света. В слишком тёмном месте растение активно наращивает зелёную массу, но цветов может становиться значительно меньше.

В слишком тёмном месте растение активно наращивает зелёную массу, но цветов может становиться значительно меньше. Неправильная подкормка. Большое количество азота стимулирует развитие листьев и побегов, тогда как для цветения важнее калий и фосфор.

Что делать с отцветшими цветами

Чтобы бегония не тратила силы зря, увядшие цветы желательно регулярно удалять. После цветения растение может направлять питательные вещества на формирование семян. Если старые соцветия убирать, часть ресурсов остаётся для развития новых бутонов.

Одновременно следует осматривать листья и удалять поврежденные или подгнившие части.

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