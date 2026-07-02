Авокадо созреет быстрее и не потемнеет: рядом с каким продуктом его хранить

Авокадо — это насыщенный и кремообразный фрукт, который полюбился многим благодаря своему вкусу и пользе для здоровья. Но проблема с покупкой фруктов заключается в том, что они не всегда сразу готовы к употреблению, и вам приходится терпеливо ждать несколько дней, прежде чем они созреют достаточно, чтобы их можно было попробовать.

Видео дня

Обычно авокадо созревает примерно от четырёх до семи дней при комнатной температуре, но этот срок может варьироваться в зависимости от того, насколько твёрдым оно было при покупке. Если авокадо достаточно твёрдое и зелёного цвета, то обычно оно созревает дольше. Конечно, если у вас нет терпения ждать, есть отличный способ обойти эту проблему и ускорить процесс созревания, чтобы вы могли съесть свой авокадо гораздо быстрее — все зависит от того, как вы его храните, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов по питанию, есть простой трюк: хранение авокадо вместе с бананом в коричневом бумажном пакете поможет ему быстрее созреть, не потемнев при этом.

Бананы являются одними из крупнейших источников этилена — природного химического соединения, способствующего созреванию. Газ приводит к размягчению фруктов и изменению их цвета, что ведет к расщеплению крахмала и образованию сахаров, благодаря чему мякоть становится одновременно сладкой и эластичной.

Идея этого метода хранения заключается в том, что коричневый бумажный пакет задерживает этиленовый газ, выделяемый бананом, а поскольку авокадо находится в небольшом замкнутом пространстве, это эффективно помогает ему быстрее созреть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: