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Аутентичный одесский форшмак: как правильно готовить очень вкусную и полезную закуску

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,6 т.
Рецепт форшмака

Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для салатов, вкусных закусок, а также бутербродов. Еще стоит отметить, что сельдь можно солить самостоятельно.

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного аутентичного одесского форшмака. 

Рецепт форшмака

Ингредиенты: 

  • селедка 1 шт
  • яйца 3 шт
  • лук 1 шт
  • яблоко 1 шт
  • сливочное масло 60 г
  • соль перец
  • лимонный сок

Способ приготовления: 

1. Почистите и очень мелко нарежьте филе сельди.

Филе сельди

2. Лук и яблоко можно натереть вместе с вареными яйцами.

Приготовление форшмака

3. Добавьте масло, лимонный сок, специи и перемешайте.

Готовый форшмак

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