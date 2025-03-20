Аутентичный одесский форшмак: как правильно готовить очень вкусную и полезную закуску

Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для салатов, вкусных закусок, а также бутербродов. Еще стоит отметить, что сельдь можно солить самостоятельно.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного аутентичного одесского форшмака.

Ингредиенты:

селедка 1 шт

яйца 3 шт

лук 1 шт

яблоко 1 шт

сливочное масло 60 г

соль перец

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Почистите и очень мелко нарежьте филе сельди.

2. Лук и яблоко можно натереть вместе с вареными яйцами.

3. Добавьте масло, лимонный сок, специи и перемешайте.

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