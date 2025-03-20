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Аутентичный одесский форшмак: как правильно готовить очень вкусную и полезную закуску
Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для салатов, вкусных закусок, а также бутербродов. Еще стоит отметить, что сельдь можно солить самостоятельно.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного аутентичного одесского форшмака.
Ингредиенты:
- селедка 1 шт
- яйца 3 шт
- лук 1 шт
- яблоко 1 шт
- сливочное масло 60 г
- соль перец
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Почистите и очень мелко нарежьте филе сельди.
2. Лук и яблоко можно натереть вместе с вареными яйцами.
3. Добавьте масло, лимонный сок, специи и перемешайте.
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