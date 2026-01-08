Астрологи назвали шесть знаков зодиака, для которых период до 20 января будет особенно удачным

Сезон Козерога, который начался еще 21 декабря 2025 года и продлится по 20 января, меняет ритм жизни после динамичного периода Стрельца. Это время ассоциируется с замедлением, стремлением к порядку и желанием навести порядок в делах, которые долго откладывались.

Дополнительный импульс придает Марс в Козероге, который усиливает амбиции и помогает превращать четко сформулированные планы в конкретные действия, пишут в Vogue. Хотя эта энергия ощутима для всех, для шести знаков зодиака сезон обещает особую поддержку, внутренний баланс и ощущение, что усилия наконец-то начинают давать результат.

Для Козерогов этот период становится временем переосмысления и освобождения от старых шаблонов. После непростого этапа появляется ясность и понимание, куда двигаться дальше. Установление четких границ и отказ от устаревших убеждений помогают уменьшить напряжение и выстроить более стабильное будущее с ощущением зрелого оптимизма.

Близнецы в сезон Козерога больше сосредотачиваются на настоящих отношениях и ощущении общности. Общение становится глубже, а случайные знакомства могут перерасти в значимые связи. В то же время появляется потребность в более четкой структуре жизни, что помогает превратить идеи и мечты в последовательный план действий.

Для Дев сезон Козерога открывает возможность избавиться от ограничений, которые долго сдерживали развитие. Как земной знак, Дева особенно гармонично чувствует эту энергию, что способствует новым партнерствам и сотрудничеству. Важным становится баланс между ожиданиями и реальностью, ведь именно взвешенный подход закладывает основу для долговременных результатов.

Скорпионы получают шанс заложить прочный фундамент для важных проектов или отношений. Все, над чем приходилось работать в сложных условиях, начинает приносить плоды. Сезон Козерога придает уверенности и сигнализирует, что настал подходящий момент действовать без сомнений и компромиссов.

Овны в этот период постепенно преодолевают собственные страхи и отказываются от навязанных правил, которые больше не соответствуют их ценностям. Появляется смелость прислушиваться к себе и позволить себе стремиться к личному счастью без чувства вины. Это время внутреннего взросления и честности с собой.

Для Рыб сезон Козерога подчеркивает силу интуиции. Повышенная чувствительность помогает замечать нюансы, которые остаются незаметными для других, и принимать более взвешенные решения. Вместо импульсивных шагов Рыбы учатся наблюдать за событиями и двигаться вместе с изменениями, используя их в свою пользу.

