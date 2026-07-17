Астрологи назвали 4 знака зодиака, которым чаще всего не везет

Некоторым знакам зодиака астрологи приписывают особую склонность чаще сталкиваться с трудностями и неприятностями. По их мнению, дело не столько в роковой неудаче, сколько в особенностях характера, которые могут усложнять жизнь, влиять на принятие решений или заставлять острее переживать неудачи.

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Как сообщают в Eska, именно поэтому представители отдельных знаков нередко чувствуют, будто проблемы преследуют их одна за другой.

Рак

Астрологи называют Рака одним из самых эмоциональных знаков зодиака. Из-за повышенной чувствительности его представители остро переживают даже мелкие неудачи и долго не могут отпустить неприятные ситуации. Именно поэтому им может казаться, что проблемы преследуют их постоянно.

Дева

В этот список также попала Дева. Ее стремление к идеалу и перфекционизм часто становятся причиной лишних переживаний. Если что-то происходит не по плану, представители этого знака склонны воспринимать это как очередную серьёзную неудачу, даже если другие не придали бы ситуации большого значения.

Скорпион

Скорпионы нередко принимают смелые решения и готовы рисковать. Из-за этого они могут чаще попадать в сложные жизненные обстоятельства. В то же время астрологи отмечают, что именно представители этого знака обладают сильным характером и способны быстро восстанавливаться после поражений.

Рыбы

Рыбам приписывают склонность жить мечтами и больше доверять интуиции, чем практическому подходу. Из-за этого они иногда принимают решения, которые не оправдывают ожиданий, или разочаровываются из-за завышенных надежд.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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