'Антидот манипуляциям через культуру и искусство': режиссер Влад Троицкий даст публичное интервью в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

9 апреля состоится публичное интервью с театральным режиссером Владом Троицким. Этот разговор организован в рамках документационного проекта "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Мероприятие пройдет в Музее истории Киева.

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Тема беседы – "Антидот манипуляциям через культуру и искусство". Модерировать интервью Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Влад Троицкий – театральный режиссер, драматург, основатель фестиваля GOGOLFEST, лидер музыкальных проектов Dakh Daughters, Dakhabrakha, Nova Opera.

Во время беседы речь пойдет о том, как искусство формирует эмоциональную защиту общества и как рассказывать травмирующие истории так, чтобы они давали надежду, а не только фиксировали боль.

Также среди тем интервью:

– построение диалога через ценности: как найти общий язык между тылом и фронтом,

– почему важно не только документировать травму, но и строить историю будущего,

– как из опытов Холокоста, Голодомора и других исторических трагедий можно извлечь уроки для современного нарратива.

Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных". Регистрация по ссылке.

Когда: 9 апреля. Регистрация в 17:45, событие 18:00 - 19:00 Где: Музей истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7).

Публичные интервью являются важными культурологическими событиями Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, направленными на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами новых мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.