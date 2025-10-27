Анастасия Маслий с мамой Еленой прятались в ванной, но оказались в ловушке: учителя девочки рассказали о семье, которую убила Россия в Киеве

В ночь на 26 октября россияне вновь ударили по Киеву. Один из вражеских дронов попал в многоэтажку на Лесном массиве. После взрыва начался пожар на нескольких этажах. В результате погибли 19-летняя студентка Настя Маслий и ее 46-летняя мама Елена. Они пытались спастись в ванной комнате, однако она стала для них смертельной ловушкой.

Родители мечтали о счастливом будущем для дочери

В Киево-Печерском лицее "Лидер" не могут прийти в себя от трагической новости. Их выпускница 2023 года, 19-летняя Настя Маслий вместе с мамой Еленой погибли в пожаре после попадания российского дрона в их 9-этажный дом на Лесном массиве.

"Она была очень яркой, светлой, талантливой девочкой. Ее мама принимала активное участие в жизни школы, была членом родительского комитета и во всем старалась помочь, несмотря на то, что очень много работала", – рассказывает OBOZ.UA завуч лицея Инна Чайка.

Судя по страничке мамы в соцсетях, она работала в одном из банков столицы.

Настя с 1-го класса училась в этом лицее. По словам ее классной руководительницы Ирины Сущенко, она была единственным и долгожданным ребенком в семье. Родители – мама Елена и папа Андрей – ее очень любили, никогда не ругали и вкладывали все силы, чтобы у дочки было счастливое будущее. Девочка тоже обожала своих родителей.

"Если что-то у Насти в школе было не так, то мама могла только разочарованно взглянуть на дочь, и этого было вполне достаточно. Она всегда говорила, что мы все делаем для твоего будущего и ты тоже должна стараться, потому что тебе это пригодится", – рассказывает Ирина Сущенко.

Училась на отлично и была моделью

Высокая, стройная, с изумительными белыми волосами, Настя отличалась своей внешностью. Девочка пробовала себя в роли модели. Кроме того, танцевала, хорошо рисовала, увлекалась стихами, занималась спортом и очень хорошо училась.

Девочка принимала участие в Малой академии наук (МАН), а также во всех школьных концертах и мероприятиях. Независимый тест после окончания школы по математике Настя сдала на 200 баллов.

Также она увлекалась плетением украшений из бисера. Директор лицея вспоминает, что девочка в 6-м классе подарила ей браслет, сделанный своими руками.

Настя поступила на бюджет сразу в два вуза – Киевский национальный университет и Киевский национальный Торгово-экономический университет. Выбрала второй, поскольку он находится недалеко от дома. А во время войны, тревог и обстрелов ей хотелось жить рядом с вузом. Она училась на третьем курсе факультета экономики, менеджмента и психологии.

С начала полномасштабной войны семья ни на день не покидала Украину, все время была в Киеве.

Также Настя участвовала в движении "Гайды". Это международная скаутская организация для девочек, которая направлена на их развитие и формирование как социально-зрелых личностей. На страничке Ассоциации также есть сообщение о гибели девочки.

Задохнулись в ванной комнате

Как рассказали соседи, мама с дочкой были в ванной комнате, когда "Шахед" попал в их дом. Они всегда шли туда во время обстрелов. Когда начался пожар, едкий дым начал быстро подниматься вверх и заполнять все помещения.

Выбраться из ванной Настя и Елена не смогли, говорят, что дверь в общий коридор заклинило. Отца девочки в ту ночь дома не было, он поехал к своим родителям, именно поэтому и остался жив.

О том, когда будут прощаться с Анастасией и Еленой Маслий, будет известно позже.

Как помочь семье

Все желающие могут финансово поддержать семью погибшей Анастасии Маслий.

Реквизиты для помощи: Правэкс Банк.

Получатель: дедушка – Снежко Анатолий Михайлович

Номер карты – 4390 4906 0113 8939

Назначение платежа – помощь семье Маслий Анастасии.