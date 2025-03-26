Американский Комитет защиты журналистов осудил российский обстрел редакции OBOZ.UA

В ночь на 23 марта страна-агрессор Россия массированно атаковала "Шахедами" Киев, пострадал и офис OBOZ.UA. Этот удар оккупантов осудили в американском Комитете защиты журналистов.

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В организации призвали захватчиков прекратить бить по украинским гражданским объектам. Об этом написали на странице Программы для Европы и Центральной Азии Комитета защиты журналистов в Х.

"КЗЖ решительно осуждает эту атаку и призывает Россию прекратить наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине", – говорится в сообщении.

Комитет защиты журналистов – это американская некоммерческая организация, которая базируется в Нью-Йорке и имеет корреспондентов по всему миру. КЗЖ способствует свободе прессы и защищает права журналистов. American Journalism Review назвал организацию "Красным крестом журналистики".

Напомним: в здании редакции OBOZ.UA во время атаки РФ взрывной волной выбило окна и двери, серьезные повреждения получила студия. Существенные повреждения получило соседнее с редакцией помещение, там вспыхнул пожар и погибли два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 марта Россия массированно атаковала Киев дронами. В нескольких районах столицы горели многоэтажки. Погибли три человека, среди жертв – 5-летний ребенок и его отец. Еще по меньшей мере десять человек пострадали.

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