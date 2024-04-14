Александра Экстер: киевлянка, ставшая одной из основательниц стиля ар-деко

Александра Экстер – выдающаяся художница-авангардистка, считающаяся одной из основательниц художественного стиля ар-деко, известна также как декоратор, сценограф, художник кино, иллюстратор книг, дизайнер одежды и предметов быта и даже оформитель массовых праздников.

Но чем бы она ни занималась, в ее творчестве всегда ощущались мотивы города, в котором она выросла, и страны, в котором она находилась, – Киева и Украины. Где бы ни жила Экстер, в ее дома всегда чувствовался украинский колорит, который актриса Алиса Коонен назвала "сочетанием европейской культуры с народным бытом: на стенах висели украинские вышивки, на полу лежал украинские ковер, а к обеду подавали вареники в майоликовых тарелках-макитрах. А студенты Академии современного искусства, в которой преподавала Экстер, вспоминали, что на лекциях она часто говорила об Украине – стране, о которой в то время в Европе почти ничего не знали.

Киевское детство и юность

Александра Александровна Экстер – урожденная Григорович – родилась 6 января 1882 года в городе Белосток, в то время территориально относившийся к Литовскому генерал-губернаторству, в семье коллежского асессора Александра Антоновича Григоровича. Асе, как называли девочку в семье, не исполнилось и трех лет, когда отца перевели к новому месту службы – в украинский город Смелу (сегодня это Черкасская область), а затем и в Киев – семья последовала за ним, Григоровичи поселились на нынешней улице Богдана Хмельницкого в доме 27/1. Ася окончила единственную в городе женскую гимназию, которая носила имя Святой Ольги. После ее окончания она поступила в Киевское художественное училище, в котором увлеченно училась, но закончить его не смогла – без памяти влюбилась в своего двоюродного брата, преуспевающего адвоката Николая Экстера. Бурный роман закончился свадьбой, Ася взяла фамилию мужа, под которой впоследствии и вошла в историю живописи.

Счастливое замужество

Брак с Николаем был счастливым: с ним Александра могла, не думая о хлебе насущном, заниматься саморазвитием, которое она видела в творчестве. В свадебное путешествие молодожены отправились в Европу, где Николай познакомил жену с художником Алексеем Явленским, с которым был дружен. Тот, отметив, что у девушки есть несомненный талант, знакомил ее уже со своими друзьями, среди которых были известные живописцы того времени. Ася так понравилась богемная среда, что, вернувшись в Киев, она не только снова начала посещать художественное училище – правда, только вольным слушателем, но и устроила мастерскую-салон, где собирались известные киевские и заезжие художники.

Между Киевом и Парижем

В 1907 году, снова оказавшись в Париже, Александра, решившая усовершенствовать свое мастерство, стала студенткой недавно открывшейся художественной академии Гранд-Шомьер Она посещала класс известного портретиста Карло Дельваля, а в свободное от занятий время вращалась в художественной среде, где не только познакомилась, но и подружилась с Гийомом Аполлинером и Пабло Пикассо.

В то время она жила между Европой и Украиной: путешествовала по первой, но с радостью возвращалась во вторую – домой. В 1912 году в Италии Александра познакомилась с художником Арденго Соффичи, с которым у нее молниеносно вспыхнул хоть и непродолжительный, но бурный роман. Больше всего она боялась, что узнавший об этих отношениях муж не простит ее, но он предпочел сделать вид, что не заметил. Но не личная жизнь, а творчество было для нее тогда – впрочем, как и в любое другое время –самым важным. Она участвовала во всех выставках авангарда того времени, становилась членом самых разных творческих групп, примеряя на себя любые стили: футуризм, кубизм, фовизм, конструкционизм, импрессионизм, абстракционизм, пока не пришла к основанию ар-деко.

Работа с театром Таирова

Одна из самых ярких страниц в творчестве Экстер – сценография, силы в которой она впервые попробовала в 1916 году, сотрудничая с одним из самых ярких и модных коллективов того времени, Камерным театром Александра Таирова. Экстер оформила несколько его спектаклей: "Фамира Кифаред", "Саломея", а позже, уже после революции, "Ромео и Джульетта", эскизы к ним хранятся в фондах киевского Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины.

Революция в обществе и в жизни

Революция 1917 года разрушила жизнь Экстер: после того как умер от холеры ее муж, его отец выгнал невестку из дома, не дав ей забрать не только вещи, но и картины. Трагические события не выбили художницу из колеи: она открыла собственную мастерскую и наняла работниц, которые по эскизам – ее и других художников, включая даже Казимира Малевича – создавали предметы быта в национальном, украинском, стиле: одежду, покрывала, наволочки, шали, платки. Экстер также проектировала форму для бойцов Красной армии и занималась украшением к революционным праздникам Киева и Одессы.

Спустя три года Экстер ненадолго вернулась в Москву, где снова вышла замуж – за актера Георгия Некрасова, который, возможно, был не очень красив, но очень любил Александру, готов был заботиться о ней и выполнять все ее капризы. Тогда же она попробовала свои силы в кино, создав декорации и костюмы к фантастическому фильму Якова Протазанова "Аэлита", ставшему – благодаря в том числе и ее творчеству – классикой не только советского, но и мирового кино.

Уехать в Венецию и не вернуться

1924 стал судьбоносным в жизни художницы: она получила возможность навсегда уехать из Советского Союза, и ни на минуту не задумалась о том, стоит это делать или нет. Экстер включили в состав группу, организующей советский павильон на XIV Международной биеннале в Венеции, куда она выехала вместе с мужем. Выполнив всю требующуюся от нее работу, Экстер просто не вернулась в гостиницу.

Запад принял ее с распростертыми объятьями: выставки Экстер прошли во многих европейских столицах и Нью-Йорке. Для жизни они с Некрасовым выбирают предместье Парижа Фонтене-о-Роз, где художница прожила до конца своей жизни. Она преподавала в Академии современного искусства, куда ее пригласил Фернан Леже, занималась росписью керамики и книжной графикой, оформляла интерьеры и даже делала кукол-марионеток, которых коллекционеры расхватывали как горячие пирожки. Но несмотря на, казалось бы, неплохие заработки, жила семья скромно, особенно во время нацистской оккупации, когда нужда была обусловлена объективными обстоятельствами. Особенно тяжело стало Александре в 1947 году, когда умер ее муж – она осталась совсем одна.

Предвидела свою смерть в "тяжелейшую зиму"

Художница как будто бы предчувствовала свою смерть – даже написала в дневнике, что "девятая зима с начала войны" будет для не "тяжелейшей". Александры Экстер не стало 17 марта 1949 года. Она ушла из жизни в своем доме в Фонтене-о-Роз. Все свое имущество – в основном, работы – она завещала своему земляку Семену Лиссиму, с которым познакомилась в Киеве еще в юности – он распорядился наследием наилучшим образом. Часть работ он отдал в музеи США, а остальные хранил у себя дома. В 70-е годы ХХ века, когда вернулась мода на авангард, она снова стала популярной. В 1987 году прошла выставка ее работ в Бахрушинском музее, а в 2000-м на основе оставшихся у Лиссима картин было создано Общество Александры Экстер, которое занимается пропагандой ее творчества.