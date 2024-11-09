Алекс Требек: знаменитый телеведущий с украинскими корнями, которого оплакивала вся Америка

На Голливудской аллее славы, посвященной актерам и режиссерам Фабрики грез, практически нет звезд-телеведущих, но Алекс Требек удостоился такой чести. Его викторина Jeopardy! выходила в эфир в течение 30 (!) лет и выдержала 8 тысяч (!) эпизодов. Во многом это было заслугой самого Требека, который в течение столь продолжительного времени практически не менялся, оставаясь профессиональным, доброжелательным, обаятельным и скромным. Однажды в интервью его спросили, как ему это дается, и телеведущий ответил: "Надо относиться серьезно к работе, но не к самому себе". Когда в 2020 году Алекса Требека не стало, его оплакивала вся Америка.

Видео дня

Сын украинского эмигранта

Алекс Требек появился на свет в июле 1940 года в канадском Ванкувере. У его матери Люсиль, уроженки Канады, французские и канадские корни, а отец Джордж Требек, украинский эмигрант, работал шеф-поваром в ресторане. Когда Алекса спрашивали, каким он помнил своего отца в детстве, он, как правило, называл два момента: Требек-старший любил выпить, хотя ни разу не пропустил работу и никого не подвел из-за этой вредной привычки, и был очень бережливым человеком. Отец Алекса ничего не выбрасывал – он был уверен, что любой предмет из его "коллекции" когда-нибудь ему пригодится.

Посыльный, превратившийся в философа

Начальное образование Требек-младший получил в иезуитских школах, продолжив образование в военном колледже, который он довольно быстро оставил, школе в Большом Садбери и университете в Оттаве, окончив который он получил философскую степень. Что до первого трудового опыта, то его Алекс получил в 13 лет – он работал посыльным в гостинице, где на кухне работал его отец.

Дебют на телевидении

Во время учебы в университете Требек стал членом Английского дискуссионного клуба, но, по его собственным словам, уже тогда его влекло телевидение, у которого, по мнению юноши, было большое будущее. Свою работу на нем он начал на кабельном канале СВС еще в студенческие годы: с утра Требек шел на пары, а вечером работал на телевидении, подменяя заболевших дикторов. Пробовал он себя и в роли репортера, снимая сюжеты о жизни города. В результате, на Алекса обратили внимание, и в 1963 году его пригласили вести канадскую музыкальную программу "Music Hop" – там он приобрел очень важный опыт, который пригодился ему в дальнейшей карьере. Затем была игра Battlestars, а десять лет спустя Требек уже работал на американском телевидении в игровом шоу NBC Wizard of Odds.

От America's Favorite Quiz Show к Jeopardy!

В 1984 году вышел пилотный выпуск шоу America's Favorite Quiz Show, после чего Требек, как принято говорить, проснулся знаменитым. Но звездным часом Требека стала телевизионная викторина Jeopardy!, которая очень быстро превратилась в самое популярное шоу на американском телевидении. Ее популярность росла в течение всего времени своего существования, а сам Требек стал культовой фигурой на американском телевидении. Зрители писали ему письма, делали подарки – некоторые из них были небанальными и очень трогательными. Так, одна из зрительниц в 2015 году прислала ему фотографию, сделанную еще в 1981 году – на ней она была запечатлена вместе с Требеком на съемках шоу Battlestars. Тогда женщина выиграла значительную сумму денег, которая стала ее приданым – через три месяца она вышла замуж.

Солидный список престижных наград

Высоко оценили работу Требека и специалисты –телевизионные критики и коллеги-ведущие. На его счету три престижных премии Daytime Emmy Awards как лучший ведущий телевизионного шоу, причем, третью Требека удостоили в 2021 году, уж после его смерти; награды от Национальной академии телевизионных искусств и наук; международная премия Джорджа Фостера Пибоди, которую вручают за выдающийся вклад в развитие радио и телевидения. Требек также стал членом Зала славы телерадиовещания и кабельного телевидения, Зала славы вещания Национальной ассоциации вещателей. Он награжден званием офицера Ордена Канады, удостоен персональной звезды на Голливудской аллее славы и вошел в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество эпизодов игрового шоу – в Jeopardy! Сам Требек на вопрос, почему его шоу было таким популярным, отвечал: потому что оно поощряет образование. Чтобы победить в Jeopardy, надо было не только уметь рисковать, но и обладать определенным объемом знаний, можно сказать, что шоу ввело в моду образованность и начитанность.

Благотворительность

В США Требека знали – и знают – как известного благотворителя: он с женой делал крупные пожертвования в спасательную миссию "Долина надежды" в Сан-Фернандо, которая занималась строительством временного и бесплатного жилья для бездомных. Также он с 1985 года сотрудничал с миротворческой организацией World Vision, от имени которой он объездил много стран третьего мира, помогая детям, оставшимся без попечения родителей. Требек считал, что именно помощь нуждающимся позволила ему прожить яркую, интересную и счастливую жизнь.

Обычный день знаменитого телеведущего

Обычный день Требека начинался в 5 утра, и уже через полчаса он уезжал на студию, чтобы готовиться к съемкам. Работа продолжалась до 5 вечера, после чего Требек уезжал домой. В свободное от съемок время он вел активный образ жизни, путешествуя как по Америке, так и по всему миру – особенно он любил посещать Англию, точнее, Западный Йоркшир. Если обстоятельства не позволяли телеведущему уезжать далеко от дома, он много читал или чинил вещи, которые износились или поломались – как и его отец он старался никогда и ничего не выбрасывать.

Мужественная борьба с болезнью

В марте 2019 года Алексу Требеку поставили страшны диагноз: рак поджелудочной железы. Увы, речь шла о четвертой – терминальной стадии, что-либо сделать врачи уже не могли, телеведущий обратился к ним слишком поздно – выяснилось, что он давно чувствовал боли в брюшной области, но заглушал их обезболивающими препаратами. Требек согласился на экстремальные методы лечения, чередовавшиеся с традиционные – прежде всего, с болезненной химиотерапией. Все это время он продолжал работать, и коллеги и зрители могли только удивляться тому, как мужественно – несмотря на сильные боли и депрессию – он держится.

Последний эфир

В октябре 2020 года Требек перенес сложную операцию, но уже через две недели снова вышел в эфир. Правда, записать восемь выпусков за один день, как это было раньше, не смог – съемки продлились два дня. Больше на студии он не появился – 8 ноября 2020 года Алекса Требека не стало. По сообщениям в прессе он ушел из жизни в окружении своей семьи, ему было 80 лет. Дети Требека не пошли по его стопам – их род деятельности далек от телевидения: его дочь Эмили – застройщик в Лос-Анджелесе, сын – известный в США ресторатор.