Акционеры "Укрнафты" утвердили новый Устав компании Акционеры "Укрнафты" – НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины – приняли решение об изменении типа и переименовании компании, а также утвердили новую редакцию Устава. Отныне официальное название предприятия – АО "Укрнафта".

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Проект новой редакции Устава был разработан и представлен на утверждение акционерам Наблюдательным советом, большинство членов которого составляют независимые директора с международным опытом.

"Новая редакция Устава АО "Укрнафта" – это еще один весомый шаг к внедрению лучших мировых практик корпоративного управления в компании", – отметил Исполняющий обязанности директора Юрий Ткачук.

Обновленный документ, в частности, предусматривает:

– переход от единоличного исполнительного органа (директора) к коллегиальному (правление);

– четкое распределение полномочий между органами управления (общее собрание акционеров, наблюдательный совет, правление);

– расширение функций и роли Наблюдательного совета, что соответствует требованиям независимого контроля;

– нормы соответствия корпоративного управления стандартам OECР и рекомендациям ЕБРР.

Утверждение новой редакции Устава АО "Укрнафта" является ключевым моментом в процессе трансформации, которая продолжается в компании, и демонстрирует настрой акционеров и управленческой команды на устойчивое развитие по принципам ответственного и профессионального корпоративного управления.