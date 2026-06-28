9 старейших конституций мира: в каких странах их приняли

Первые конституции мира стали ключевыми документами, заложившими принципы разделения властей и прав граждан. Некоторые из них действуют уже более 200 лет.

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В список самых старых вошли документы, принятые в США, Европе, Австралии и Украине. О них рассказывает издание Loyer.

Древнейшие конституции

Самой первой конституцией считается Статут Великого княжества Литовского 1529 года, который позже дополняли в 1566 и 1588 годах. Однако в современном понимании первой конституцией, установившей разделение властей и определившей компетенцию их ветвей, считается Конституция США, принятая Конституционным конвентом в Филадельфии в 1787 году.

Документ состоит из преамбулы, семи статей и 27 поправок. За время существования американской Конституции было подано более 10 тысяч проектов изменений.

Конституция Филиппа Орлика

Особое место среди древнейших конституционных актов занимают "Пакты и Конституции прав и свобод Запорожского войска", подписанные гетманом Филиппом Орликом 5 апреля 1710 года. Этот документ считается одним из первых в Европе правовых актов, заложивших основы республиканской формы правления.

В тексте Конституции Филиппа Орлика были заложены принципы сдержек и противовесов между ветвями власти. Именно эти положения впоследствии стали основой для развития многих европейских демократий, в том числе и демократического устройства современной Украины.

Конституции Европы XIX века

К старейшим действующим конституциям Европы относится Конституция Швеции 1809 года. Она определила основы государственного управления, полномочия короля, риксдага и государственного совета, а также была дополнена постановлением о свободе печати.

Конституция Норвегии была принята 17 мая 1814 года. Она определила страну как дуалистическую монархию, где монарх возглавлял исполнительную власть, а законодательные полномочия принадлежали парламенту, то есть Стортингу.

Основной закон Нидерландов был принят в 1815 году. После реформ 1848 года страна перешла от самодержавия к конституционной монархии, а позже — к парламентской демократии. В 1983 году Конституция закрепила запрет смертной казни и принцип борьбы с дискриминацией.

Конституция Бельгии была утверждена 7 февраля 1831 года после обретения независимости. Самая масштабная переработка документа состоялась в 1993 году в связи с переходом государства к федеративному устройству.

Конституции других государств

Конституция Аргентины была принята в 1853 году. Впоследствии её положения были закреплены в пяти редакциях: 1860, 1866, 1898, 1957 и 1994 годов. Они определили основы федеративного устройства и президентской формы правления.

Конституция Люксембурга была утверждена 17 октября 1868 года. За время её существования в документ было внесено 26 изменений, последние из которых были одобрены в 2004 году.

Австралия получила Конституцию в 1900 году. Документ объединил несколько конституционных актов, а единственное изменение в него внесли в 1967 году, когда из текста исключили норму о запрете учитывать аборигенов при переписи населения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после почти шести лет подготовки и почти суточного заседания Верховной Рады Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года. За 30 лет в Основной закон внесли лишь семь изменений, а также создали несколько его форматов для разных категорий граждан.

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