77 ножевых ранений: пограничники задержали мужчину, который жестоко убил свою девушку

В четверг, 19 июня, пограничники задержали мужчину, который жестоко убил свою девушку. Он нанес ей 77 ножевых ранений.

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Об этом сообщили в ГПСУ. Отмечается, что 22-летний житель Запорожья был задержан на Закарпатье.

"Пограничники с полицией задержали подозреваемого. Нарушитель находился в розыске за жестокое убийство своей девушки. Чтобы избежать ответственности по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, подозреваемый пытался сбежать в Румынию. Он взят под стражу", – говорится в сообщении пограничников.

Напомним, что в Одессе полиция расследует убийство 7-летней девочки, тело которой обнаружили в подвале недалеко от дома. По подозрению в преступлении задержали 31-летнего местного жителя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомире недавно возле кафе произошла стрельба, из-за которой есть две жертвы. Как нам рассказали собственные источники, огонь по человеку открыл бывший военный, который после этого совершил самоубийство.

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