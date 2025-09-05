5-летний Андрей из Харькова получил слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Пятилетний Андрей из семьи вынужденных переселенцев из Харькова. Мальчик родился преждевременно и имеет порок сердца. Впоследствии родители заметили, что сын постоянно переспрашивает. Врачи обнаружили значительную потерю слуха. Недавно Андрей получил современные слуховые аппараты, которые подстраиваются под его индивидуальные потребности. Помощь оказана в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу".

Видео дня

"Эти аппараты с искусственным интеллектом более современные и инновационные, уже активно используются в слухопротезировании детей. Поэтому прогноз очень хороший – ребенок сможет развиваться в соответствии с возрастными нормами и учиться успешно", – объясняет Галина Иващенко, слухопротезистка "Центра слуха".

Слуховые аппараты не только улучшают качество слуха, но и удобны в повседневном использовании, что очень важно для маленького ребенка. Они помогут Андрею воспринимать широкий спектр звуков и формировать полную акустическую картину мира. И что самое важное – быстро социализироваться и сохранить интерес к учебе. Мама мальчика, Наталья, говорит: ее сын очень любознательный, постоянно интересуется миром вокруг, а слуховые аппараты смогут очень помочь ему познавать новые звуки, легче взаимодействовать с другими детьми и взрослыми и уверенно развивать навык речи.

"Мы очень благодарны за помощь, потому что сначала были растеряны после диагноза. Теперь Андрей сможет слышать все звуки, общаться со сверстниками и успешно учиться. Эта поддержка значительно улучшит его жизнь".

Программа "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" оказывает помощь детям в возрасте до 7 лет с нарушениями слуха, которые проживают или проживали в громадах, пострадавших от боевых действий, оккупации или пребывания в окружении.

Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" помощь уже получили более 6 миллионов детей.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, который нуждается в слухопротезировании, обращайтесь на бесплатную горячую линию: 0800 509 001 (пн–пт) или пишите в мессенджер Фонда.