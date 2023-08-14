+33 градуса без осадков: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 15 августа

Погода в Украине во вторник, 15 августа, будет сухой и жаркой. Температура воздуха поднимется до +33 градусов, осадков не предполагается.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Ветер в этот день будет восточный и северо-восточный, 3-8 м/с.

В столичном регионе во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью +14...+19 градусов, днем +28...+33. В Киеве ночью +17...+19, днем от +31 до +33 градусов.

15-17 августа синоптики объявили на Киевщине чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме того, пожарная опасность объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму.

В западных регионах Украины во вторник столбики термометров днем будут показывать от +30 до +32 градусов, ночью прогнозируют +15...+17. На севере днем будет +30...+33. Ночью от +14 до +17.

В восточных областях прогнозируют жару без осадков. На Донетчине и Луганщины днем +28...+30, на Днепропетровщине до +31, на Запорожье температура поднимется до +33 градусов.

В южных регионах также будет жарко – в Николаевской, Херсонской и Одесской областях днем до +33 градусов, на территории Крыма +30...+32.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предупредили, что в августе 2023 года погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

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