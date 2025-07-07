170 сотрудников 'Киевстар' присоединились к Месяцу донорства крови в июне

В течение июня в "Киевстар" проходила традиционная ежегодная инициатива – Месяц донорства крови, к которой присоединились 170 сотрудников группы компании: "Киевстар", Kyivstar.Tech и Ukraine Tower Company.

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Это уже пятая масштабная кампания корпоративного донорства крови, которую "Киевстар" реализовал с начала полномасштабного вторжения. За это время сотрудники группы компании сдали более 278 литров крови, что потенциально может спасти жизнь более тысячи пациентов.

СЕО "Киевстар" Александр Комаров постоянно поддерживает инициативу донорства крови и вдохновляет личным примером. На этот раз он также сдал кровь в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

"Мы живем в сложное время, когда помощь другим – это не просто добрый жест, а реальная жизненная необходимость. Донорство крови – один из самых простых и одновременно самых сильных способов спасти чью-то жизнь. Горжусь нашими коллегами, которые приобщаются к этому важному делу – особенно сейчас, когда потребность в донорской крови из-за войны постоянно растет", – отметил Александр Комаров, СЕО "Киевстар".

Среди доноров крови на этот раз были не только сотрудники, но и их родные, которых они пригласили к инициативе. Компания создает все условия, чтобы сделать донорство постоянной и доступной инициативой: сотрудники получают консультацию относительно показаний и противопоказаний, могут регистрироваться на процедуру сдачи крови в удобное для себя время и день, имеют оплачиваемый выходной день после донации, получают дополнительные поощрения. Кроме того, донорство стало частью широкого корпоративного волонтерского движения, которое "Киевстар" активно развивает.