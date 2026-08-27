1 сентября: что подарить учителям на День знаний

Удивить учителя подарком на 1 сентября – задача не из легких. Хочется, чтобы он не был слишком банальным и не пылился на полке. А еще нужно не переборщить со стоимостью, ведь для учителей существуют законные ограничения на подарки.

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Именно поэтому OBOZ.UA решил помочь с выбором презентов учителям. Чтобы поблагодарить человека за работу, ориентируйтесь на то, что доставит приятные впечатления и не станет лишним предметом в доме или классе. Поэтому вместо очередной вазы, статуэтки или огромного букета обратите внимание на такие варианты.

Небольшой бюджет

Сертификат в местную кофейню. Небольшой конверт с красивой открыткой-приглашением посетить уютное заведение и насладиться любимым напитком – это и красиво, и практично. Таким подарком учитель сможет воспользоваться в удобное для себя время.

Крафтовый чай или кофе. Можно подарить горячий напиток для самостоятельного приготовления. Но не ищите что-то на полках обычного супермаркета. Стоит выбрать что-то действительно хорошее – например, зерновой кофе местной обжарки или необычный чай с травами, фруктами или специями.

Лакомства от местного производителя. Шоколад, печенье, орехи, пастила или другие сладости – вариант, который точно не станет очередным пылесборником и создаст праздник во время перемены или дома.

Средний бюджет

Термокружка или качественная бутылка для воды. Практичный подарок для человека, который проводит в школе значительную часть дня, да еще и много говорит. Теплый чай или свежая вода помогают восстановить голосовые связки и восполнить запас сил. Особенно уместен будет сдержанный универсальный дизайн.

Подарочный сертификат в книжный магазин. Такой вариант позволяет не гадать о вкусах: учитель сам сможет выбрать себе книгу по душе. А книги – это всегда удачный подарок для педагога.

Компактный портативный пауэрбанк. Полезная вещь для учителя, который постоянно пользуется телефоном в течение учебного дня. Главное – выбрать небольшой и надежный вариант, который удобно носить с собой и брать на уроки.

Сумка-шопер для книг и тетрадей с авторским принтом. Вместо обычной тканевой сумки можно поискать модель от украинского бренда или иллюстратора с интересным, но не слишком "учительским" дизайном. Пусть учителям будет приятно носить проверенные тетради.

От класса – совместный подарок

Сертификат на впечатления. Если класс решил скинуться на подарок, можно выбрать что-то более значимое. Это может быть сертификат, по которому можно устроить поход в театр, на концерт, стендап, в музей, на спектакль, мастер-класс или даже курсы тактической медицины. Преимущество такого подарка в том, что он дарит не очередную вещь, а возможность приятно провести время.

Аккумуляторная лампа или другая полезная мелкая электроника. Например, компактная настольная или переносная лампа, которую можно использовать дома, во время отключений электричества или даже в классе. Или небольшие беспроводные наушники. Но убедитесь, что гаджет действительно пригодится учителю.

Пожертвование от имени учителя. Еще один вариант – вообще не покупать подарок, а сделать пожертвование в благотворительный фонд от имени учительницы и распечатать красивый сертификат с подтверждением этого. Класс может сам выбрать, на какие цели пойдут деньги – на ВСУ, бездомных животных или на какие-то образовательные потребности. Такой формат не создает проблем с ненужными вещами и в то же время может стать символическим подарком к 1 сентября.

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