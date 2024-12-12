Загул в Тартусе: в ГУР рассказали, чем занимаются российские военные в Сирии, ожидая эвакуации

Страна-агрессорка Россия приступила к выводу своего контингента из Сирии, используя военно-транспортную авиацию для перевозки остатков личного состава, оружия и техники. Военные РФ, ожидая эвакуации, занимаются привычным для них делом – пьют и мародерят.

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Об этом сообщили в ГУР. В разведке отметили, что Россия взимает остатки своих военных подразделений из отдаленных районов Сирии на базы в Тартусе и Хмеймиме.

Для эвакуации личного состава из авиабазы Хмейм РФ ежедневно совершает 4-5 рейсов военно-транспортных самолетов.

"Те россияне, которые добрались до мест эвакуации, как правило пьют и мародерят в ожидании своего рейса", - рассказали в ГУР.

А к морской базе в Тартусе Россия стягивает остатки военной техники и вооружения. Для вывоза всего этого корабли государства-агрессора "Иван Грен" и "Александр Остраковский" уже начали морской переход.

"Сейчас они в Норвежском море, через несколько дней запланирован их проход Ла-Маншем", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, в сирийский порт направляется российский сухогруз "Sparta", вышедший из Балтийска. Вышедшее из Санкт-Петербурга судно "Sparta II" также планируется привлечь для вывоза военной техники из Сирии.

"Командующий российским контингентом генерал-полковник Александр Чайко отдал приказ ремонтировать вывезенную из Сирии военную технику", – резюмировали в разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, для отступления из Сирии Россия задействовала караван военно-транспортных самолетов, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники. С авиабазы "Хмеймим" запланированы перелеты оборотов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам к аэродромам "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский".

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