Забрали паспорт: гражданина Индии, который приехал в Россию на учебу, принудительно отправили на войну – СМИ

30-летний Ракеш Кумар из Уттаракханда отправился в Россию получать образование, но оказался на фронте в Украине. Его родные умоляют власти Индии помочь вернуть его домой.

Видео дня

О случае сообщило издание The Times of India. Семья уже обратилась в Министерство иностранных дел Индии, посольство в Москве и к местным чиновникам, но пока результатов нет.

Ракеш Кумар из села Кушмот выехал в Санкт-Петербург 7 августа по студенческой визе. Сначала он сообщил родным, что безопасно прибыл, но уже через несколько дней намекнул на проблемы. Последний раз они разговаривали напрямую 30 августа: тогда Ракеш признался, что его принудительно мобилизовали в российскую армию и готовятся отправить на фронт в Украину. Вскоре телефон мужчины выключился, а впоследствии семья получила его фото в военной форме.

Через несколько дней Ракеш снова позвонил с неизвестного российского номера. Он рассказал, что у него изъяли паспорт и документы, удалили официальную электронную почту и отправили на военную подготовку на Донбасс. Это было последнее известие от него.

"Мы чрезвычайно обеспокоены его безопасностью. Мы даже не знаем, жив ли он. Мы просто хотим, чтобы правительство безопасно вернуло его домой", – сказал старший брат Ракеша.

Семья подала официальное обращение в МИД Индии еще 5 сентября. Подобные случаи уже случались: по меньшей мере 20 граждан Индии из Пенджаба и Харьяны заявили, что их под предлогом работы или учебы заставили служить в российской армии. В сети распространялись видео с ними в форме, а их семьи публично просили о помощи.

Еще в феврале этого года посольство Индии в Москве предостерегало соотечественников не пользоваться услугами неофициальных агентов и не ехать в Россию на основе сомнительных предложений. Министерство иностранных дел заявило, что прилагает дипломатические усилия для безопасного возвращения граждан, оказавшихся в зоне конфликта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия может объявить новую волну мобилизации. Он отметил, что это станет серьезным вызовом для Кремля. Буданов напомнил, что в 2022 году РФ уже провела частичную мобилизацию. Несмотря на попытки избежать повторной кампании, Москва может снова прибегнуть к этому шагу.

Также мы рассказывали: Россия уже несколько месяцев подряд формирует стратегический резерв из новобранцев. Формирование началось на фоне определенного снижения российских потерь на фронте этим летом, когда вербовать ежемесячно Москве удавалось больше россиян, чем их уничтожалось на поле боя в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!