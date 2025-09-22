Россия формирует стратегический резерв из новобранцев, у Кремля может быть две цели: в ISW раскрыли планы агрессора

Россия уже несколько месяцев подряд формирует стратегический резерв из новобранцев. Формирование началось на фоне определенного снижения российских потерь на фронте этим летом, когда вербовать ежемесячно Москве удавалось больше россиян, чем их уничтожалось на поле боя в Украине.

Сам факт создания стратегического резерва свидетельствует: Кремль и не думает завершать войну, а напротив – может готовиться к противостоянию с НАТО. В этом убеждены в Институте изучения войны (ISW).

Россия создает оперативный резерв

Информация о формировании российским военным командованием стратегического резерва из новобранцев появилась в информационном пространстве как инсайд. Источник этого инсайда, по наблюдениям ISW, "постоянно предоставляет точные отчеты об изменениях в российском военном командовании".

Упомянутый источник утверждал, что формирование стратегического резерва происходит с июля текущего года.

В целом, по его данным, с начала года и до 15 сентября контракты с российским минобороны подписали около 292 тысяч человек – это, в среднем, около 7 900 новых контрактников еженедельно или 31 600 новобранцев ежемесячно.

Часть из новых контрактников присоединяются к стратегическому резерву вместо передовой: о каком проценте или численности идет речь, источник не уточнил.

Начало формирования стратегического резерва совпало с относительным уменьшением потерь российской армии этим летом.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с января по июль потери РФ колебались от 32 до 48 тысяч в месяц, что превышало количество людей, которых России удавалось вербовать в ряды своей оккупационной армии.

Зато в августе, по данным Генштаба, государство-агрессор потеряло около 29 тысяч своих солдат. Первая половина сентября ознаменовалась 13 тысячами ликвидированных или раненых оккупантов. И, отмечают аналитики, август и сентябрь стали единственными месяцами, когда России удавалось набирать больше, чем она потеряла.

"ISW недавно оценила, что территориальные достижения России стоили ей с мая по август 2025 года меньше по сравнению с весной 2025 года, поскольку российские войска имели более низкий уровень потерь на захваченный квадратный километр. Снижение уровня потерь летом 2025 года, возможно, убедило российское военное командование, что Россия может позволить себе перевести некоторых новобранцев в стратегический резерв, сохраняя при этом темп наступательных операций на передовой в Украине", – говорится в материале.

Снижению российских потерь в последние месяцы частично поспособствовали изменения в тактике, которой Россия придерживается на поле боя.

Захватчики перешли к практике проведения атак меньшими пехотными группами и все чаще используют тактику проникновения малыми группами, направленную на поиск и использование слабых мест и дыр вобороне Украины.

"Формирование стратегического резерва может свидетельствовать о том, что российское военное командование оценивает, что российские войска смогут продолжать нынешние темпы продвижения, используя эту тактику малых групп, которая позволяет российскому командованию разворачивать меньше личного состава на передовой", – отметили аналитики.

В ISW считают, что формирование Россией стратегического резерва свидетельствует о том, что Кремль не заинтересован в прекращении войны против Украины.

"Президент России Владимир Путин неоднократно выдвигал теорию победы, которая предполагает, что российские войска смогут медленно, постепенно продвигаться на поле боя бесконечно долго, что позволит России выиграть войну на истощение против Украины. Сообщение о решении создать стратегический резерв и не разворачивать всех новобранцев на передовой свидетельствует о том, что Путин и российское военное командование довольны текущими темпами продвижения, хотя российские войска продолжают продвигаться только пешим порядком", – отмечают аналитики.

Сообщение о создании стратегического резерва в ISW трактуют как свидетельство того, что Россия планирует эскалировать наступательные операции в Украине в ближайшей и среднесрочной перспективе, а не прекращать войну.

"Россия также может создавать свой стратегический резерв в рамках более широкой подготовки Кремля к возможному конфликту между Россией и НАТО в будущем, особенно учитывая, что Россия активизирует свои молодежные военно-патриотические программы, направленные на привлечение российской молодежи в армию в ближайшие годы", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали на нюанс со сливом о войне до победы, который со ссылкой на инсайдеров из Кремля обнародовало одно из западных изданий. Аналитики считают, что Путин хочет рассорить США и ЕС и спровоцировать панику в Украине. Для достижения последней цели он, вероятно, собирается усилить удары по украинской энергетике.

