'Я бы вам все равно не сказал': Трамп сделал заявление о сухопутной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не направляет наземные войска в регион Ближнего Востока, а если бы и начинал сухопутную операцию в Иране, то не разглашал бы об этом. По его словам, он и не намерен раскрывать такие планы.

Об этом Трамп заявил в ходе встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Его цитирует CBS News.

Президента США спросили, намерен ли он потенциально разместить наземные американские войска в регионе.

"Нет, я никуда не размещаю войска. Если бы размещал, то точно бы вам не сказал. Но я не размещаю войска", – сказал американский лидер.

Трампа также спросили, почему он не предупредил своих союзников, в частности, Японию, о войне перед нападением на Иран. На что президент США ответил, чтохотел нанести неожиданный удар.

Он также напомнил о внезапном нападении японской палубной авиации на американские военно-морскую и воздушную базы, расположенные в окрестностях Перл-Харбора на Гавайских островах.

"Не стоит слишком много разглашать. Когда мы шли, мы шли очень жестко и никому не говорили, потому что хотели неожиданности. Кто лучше знает о неожиданностях, чем Япония? Почему ты не сказал мне о Перл-Харборе? Думаю, вы верите в неожиданности гораздо больше, чем мы. Мы должны были их удивить, и мы это сделали. И благодаря этой неожиданности мы за первые 2 дня уничтожили гораздо больше, чем ожидали. Поэтому если я всем расскажу, то уже не будет неожиданности", – заявил Трамп.

Он также отметил, что верит в то, что Япония активно примет участие в войне с Ираном "в отличие от НАТО".

Трамп охарактеризовал боевые действия США в Иране как "экскурсию", добавив, что все вскоре закончится.

Как сообщал OBOZ.UA, американские вооруженные силы готовятся к возможным следующим шагам в своей кампании против Ирана. В частности, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч военнослужащих для усиления операции на Ближнем Востоке.

