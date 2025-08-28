Взрывы на 'Северных потоках': следователи убеждены, что знают всех причастных

В Германии заявили, что правоохранители идентифицировали всех причастных к подрыву "Северных потоков". Все они якобы имеют отношение к Украине.

Видео дня

Об этом сообщает Тagesschau, ссылаясь на расследование ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit. По его данным, на подозреваемых были уже выданы ордера на арест.

"В операции участвовали семь человек: четыре водолаза, лицо, ответственное за взрывчатку, капитан и арестованный в Италии Сергей К.(Сергей Кузнецов. – Ред.), который ждет решения суда об экстрадиции в Германию", – считает следствие.

Отмечается, что все причастные к подрыву входили в состав экипажа яхты "Андромеда", которую использовали для совершения диверсии.

В частности, они приехали через Польшу, используя настоящие украинские паспорта, хотя и с фальшивыми именами.

По данным немецких правоохранителей список подозреваемых выглядит так:

– Капитан яхты с паспортами на имя"Михаил Попов" и"Юрий Котенко".

– Инструктор по дайвингу Владимир С., который находился в Польше, но после того, Германия выдала ордер на его арест покинул страну.

– Всеволод К., (он погиб на войне в декабре 2024 года).

– Евгений У., который якобы отвечал за взрывчатку.

– Профессиональная дайвер Валерия Т.

Издание отмечает, что окончательных выводов о причастности Украины к подрыву "Северных потоков" у немецких следователей пока нет. Киев обвинения в причастности отвергает.

Напомним, что в Италии полиция по ордеру, выданному немецким судом, арестовала гражданина Украины, которого подозревают в подрыве трубопровода "Северный поток". Следствие в Германии считает, что Сергей Кузнецов был одним из координаторов операции в сентябре 2022 года, когда группа лиц, использовавшая яхту, заложила взрывчатку на газопроводах в районе острова Борнхольм в Балтийском море.

23 августа стало известно о том, что на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на глубине около 70-80 метров в Балтийском море было заложено по меньшей мере четыре взрывных устройства весом от 14 до 27 килограммов каждое. Взрывчатка была смесью гексогена и октогена. Бомбы, вероятно, были оснащены детонаторами замедленного действия.

Детали расследования

По данным немецкого следствия, на борту яхты, которую использовали подрывники, якобы находился украинец Сергей К.

Его арестовали на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда Германии 18 августа 2025 года.

Сергея К. задержали в итальянской провинции Римини сотрудники отделения карабинеров в Мизано-Адриатико в тесном сотрудничестве со Службой международного полицейского сотрудничества

В феврале 2024 года в Дании прекратили расследование взрывов на "Северных потоках" из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного производства. Аналогичное решение приняли и в Швеции.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы помешать перезапуску российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, Берлин будет продолжать давить на Россию, чтобы принудить к миру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!