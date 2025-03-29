'Выясняем личность': в МИДе подтвердили, что разница из Амстердама может иметь гражданство Украины

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал сообщение о задержании в Амстердаме якобы украинца, ранившего ножом пятерых человек. Он подтвердил, что у мужчины может быть украинское гражданство.

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Об этом Тихий сообщил в своем аккаунте в соцсети Х. Он уточнил, что посольство Украины в Нидерландах активно сотрудничает с местными стражами порядка для сбора дополнительной информации и выяснения всех обстоятельств дела.

"Нам известно о том, что нападающий, ранивший людей в Амстердаме 27 марта, может иметь украинское гражданство. Посольство Украины в Нидерландах поддерживает тесные контакты с голландскими правоохранительными органами для сбора дополнительной информации", – говорится в сообщении.

Спикер ведомства отметил, что МИД хочет понять, кто этот человек, как и когда он приехал в Нидерланды.

"Мы хотим прояснить, кто этот человек, как и когда он приехал в Нидерланды. Мы продолжим тесно сотрудничать с голландскими властями по этому делу", – добавил он.

Тихий также выразил соболезнования пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что насилие в любых формах недопустимо и что виновные должны быть наказаны.

"Виновный должен быть привлечен к ответственности", – резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина, который 27 марта на площади Дам в Амстердаме (Нидерланды) с ножом напал на людей, оказался украинцем. Правоохранители установили, что это 30-летний уроженец Донецкой области. Пока не ясно, прибыл ли он с временно оккупированной Россией территории.

Мужчина напал людей (очевидно, на случайных прохожих) посреди дня в оживленном районе города. Он ранил пятерых человек, из них двое получили серьезные травмы.

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