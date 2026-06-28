Вучич объявил, что уйдет в отставку: в чем причина

Президент Сербии Александар Вучич на митинге своих сторонников в Белграде заявил, что уйдет в отставку уже в течение нескольких недель. Причиной он назвал продолжающиеся в стране антикоррупционные протесты. Вучич также добавил, что в стране состоятся досрочные президентские и парламентские выборы.

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Заявление Вучича прозвучало на проправительственном митинге в столице Сербии. В свою очередь, Reuters уточняет, что Вучич не назвал точной даты отставки и выборов, да и вообще издание сомневается, что Вучич уступит власть.

Что пообещал Вучич

Вучич занимает то пост президента, то пост премьер-министра на протяжении последних 12 лет. Его второй президентский срок закончится в середине 2027 года.

"Я буду президентом еще всего несколько недель, а затем уйду в отставку", – заявил сербский президент своим сторонникам.

Он не уточнил, когда уйдет в отставку и когда распустит парламент, что является предпосылкой для проведения досрочных выборов. Однако заявил, что поможет своей "Сербской прогрессивной партии" победить как на президентских, так и на парламентских выборах.

"Мое предложение заключается в том, чтобы наш список, список победителей на предстоящих выборах, назывался "Единая Сербия", – сказал он.

В это время в других городах страны, а также и в Белграде проходил другой, антикоррупционный митинг – протесты, связанные с трагедией на железнодорожной станции в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, в целом продолжаются уже более 18 месяцев подряд. Основным требованием протестующих является именно отставка президента (вместе с увольнением его команды и перевыборами в парламент).

Именно эти протесты Вучич назвал причиной своего решения. Правда, он уверен в победе своей партии на выборах, о чем политик также заявил своим сторонникам. А молодежь, поддерживающую указанные антиправительственные протесты, он обвинил в сговоре с неназванными иностранными государствами.

"В тысячу первый раз мы протягиваем им (протестующим – OBOZ.UA) руку помощи. Мы прощаем всё, что они сделали, однако мы не наивны и не забудем то, что было сделано со страной за последний год", – сказал Вучич своим сторонникам.

Это еще не конец Вучича

Вучич вряд ли исчезнет с политической сцены. Наоборот, если его партия победит на парламентских выборах, он однозначно вновь займет пост премьер-министра, отмечает Reuters. Агентство также цитирует экспертов, которые считают, что своим преемником на посту президента "Вучич попытается назначить союзника".

"Это вовсе не конец Вучича. У него уже есть план, который точно не означает, что он уйдет на политическую пенсию – совсем наоборот", – сказал варшавский аналитик Радивое Груич.

Однако, по его мнению, последнее заявление Вучича "свидетельствует о том, что протесты сыграли свою роль".

Отдельно агентство напоминает, что Вучич ранее сам озвучил идею вновь стать премьер-министром, поскольку к этому его публично призвали "несколько высокопоставленных союзников".

Что предшествовало

Александар Вучич далеко не впервые обещает уйти в отставку. Последнее такое его заявление прозвучало также на фоне антиправительственных протестов в Белграде. Правда, протесты проходили (и продолжаются) в столице Сербии, а свое обещание уйти в отставку Вучич дал журналистам в Пекине, во время своего визита в Китай.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году (а точнее — 2 ноября), во время вышеупомянутых протестов, Вучич также обещал досрочные выборы.

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