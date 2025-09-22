'Время пришло': Макрон заявил о признании Францией государства Палестина

Президент Эммануэль Макрон объявил об официальном признании Францией Палестинского государства. Он надеется, что это решение поможет Израилю и Палестине жить в мире, а также станет поражением для террористов ХАМАС.

Соответствующее заявление Макрон сделал в понедельник, 22 сентября, выступая на саммите в Нью-Йорке, посвященному ситуации на Ближнем Востоке, в преддверии Генеральной ассамблеи ООН. Политика цитирует CNN.

Официальный Париж присоединился к таким государствам, как Великобритания, Канада, Австралия и Португалия, которые признали Палестину днем ранее, 21 сентября. Это можно воспринимать как попытку усилить давление на Израиль, продолжающий свою военную кампанию в секторе Газа.

"Время пришло. Именно поэтому, верный исторической приверженности моей страны миру между израильтянами и палестинцами на Ближнем Востоке, я заявляю сегодня, что Франция признает государство Палестина", – сделал объявление Макрон.

Ожидается, что еще несколько других стран объявят о своей поддержке Палестины позднее в понедельник.

"Франция никогда не колебалась"

Макрон заверил, что признание Палестинского государства не преуменьшает и не посягает на права народа Израиля, "который Франция поддерживала с самого первого дня".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить саму возможность решения о двух государствах: Израиле и Палестине, живущих бок о бок в мире и безопасности", – сказал он.

"Франция никогда не колебалась, поддерживая Израиль, даже когда его безопасность была под угрозой, в том числе во время иранских авиаударов. Признание государства Палестина – это поражение для ХАМАС", – высказал уверенность президент.

Французский лидер поблагодарил другие страны, которые в последние дни объявили об аналогичном решении. "Они откликнулись на наш призыв, прозвучавший в июле, и сделали ответственный выбор, необходимый выбор, выбор в пользу мира", – заявил политик.

Необходимость роспуска ХАМАС и освобождения заложников

Макрон также призвал к созданию в Газе переходной администрации с участием палестинских политиков, которой будет поручено контролировать роспуск организации ХАМАС.

Он заявил, что Франция готова внести свой вклад в "стабилизационную миссию" в секторе Газа.

Кроме того, официальный Париж будет готов открыть посольство в Палестинском государстве только после того освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и подписания договоренности о прекращении огня.

После достижения этих соглашений будут предприняты масштабные коллективные усилия по оказанию гуманитарной помощи Газе. "Абсолютной обязанностью" Израиля, по словам Макрона, будет содействие гуманитарному доступу к населению.

"Ничто не оправдывает продолжающуюся войну в Газе. Ничто. Напротив, все заставляет нас окончательно положить этому конец, раз мы не сделали этого раньше. И мы должны это сделать, чтобы спасти жизни", – заявил президент Франции.

Как писал OBOZ.UA, как израильское, так и американское правительства заявляют, что признание Палестины является дипломатическим подарком для ХАМАС после его нападения на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек, а 251 был взят в заложники.

