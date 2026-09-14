«Время действовать»: в Германии десятки тысяч человек вышли на протесты против АдН. Фото и видео

Десятки тысяч человек в Германии вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против правого экстремизма и партии "Альтернатива для Германии" (АдН). В субботу крупнейшие акции протеста прошли в Дюссельдорфе, Гамбурге, Берлине и Мюнхене, а также в Лейпциге, Магдебурге, Майнце и Саарбрюкене.

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Поводом для протестов стали, в частности, последние результаты выборов в земле Саксония-Анхальт и дискуссия о дальнейшем отношении к АдН. По данным Abendzeitung, на выборах в земельный парламент в воскресенье АдН набрала почти 44% голосов и заняла первое место, однако абсолютного большинства не получила.

Массовые акции

В Дюссельдорфе, по одинаковым данным полиции и организаторов, в протестном шествии приняли участие около 20 тысяч человек. Акция проходила под лозунгом "Ни шагу назад! Против АдН и правой ненависти!".

В Гамбурге, по данным организаторов, около 25 тысяч человек прошли по центральной части города. Участники акции вышли с лозунгом "Время действовать – свободу нужно защищать".

В Берлине протестующие выступили за общественное единство и против нормализации правой политики. Несколько колонн в рамках так называемой "звездной демонстрации" двинулись к Красной ратуше. Полиция сообщила о 18 тысячах участников, тогда как организаторы заявили о 32 тысячах.

Проверить партию

Одновременно в нескольких городах Германии также прошли акции в рамках общенациональной серии протестов под названием "PRÜF". Ее участники ежемесячно, каждую вторую субботу, выходят на демонстрации.

Инициатива требует проверки Конституционным судом партий, которые немецкая служба защиты конституции относит к подозреваемым в правом экстремизме или признает имеющими подтвержденный праворадикальный характер.

Крупнейшая акция этой серии прошла в Мюнхене, где, по данным полиции, собралось около 12 тысяч человек. В Майнце на протест вышли примерно 2 тысячи участников, в Саарбрюкене – около 1,5 тысячи, а в Магдебурге – примерно 1,1 тысячи.

Вопрос о запрете

АдН на федеральном уровне находится под наблюдением службы защиты конституции как партия, подозреваемая в правом экстремизме. Несколько её земельных организаций, в частности в Тюрингии и Саксонии-Анхальт, считаются имеющими подтверждённый праворадикальный характер.

После успеха АдН на выборах в Саксонии-Ангальт премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст предложил создать совместную рабочую группу федерального и земельных правительств для рассмотрения возможности начала процедуры запрета партии. Инициативу поддержала часть политиков, однако она также вызвала скептические оценки.

Подать заявление о запрете политической партии в Федеральный конституционный суд Германии могут только Бундестаг, Бундесрат или федеральное правительство. Окончательное решение о возможном запрете принимает Федеральный конституционный суд.

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