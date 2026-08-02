Военные из Италии высадились на танкере «теневого флота» РФ

В воскресенье, 2 августа, стало известно, что итальянские военные высадились на борту подпадающего под санкции танкера российского "теневого флота" ITS Thaon di Revel. Он шел под флагом Камеруна.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Италии. Отмечается, что танкер был перехвачен в Средиземном море к западу от острова Пантеллерия.

Капитан судна сначала отказался сотрудничать, поэтому итальянские военные высадились на борт с вертолета. Проверка длилась около двух часов и завершилась без инцидентов.

В Минобороны Италии отметили, что танкер находится под санкциями Евросоюза и следовал из Бенина в Стамбул. Власти страны в настоящее время изучают изъятые документы. Было ли судно задержано, пока неизвестно.

Подробности

Перехват судна произошел в рамках операции Европейского Союза EUNAVFOR MED IRINI, начатой 31 марта 2020 года для борьбы с нелегальным экспортом нефти. Итальянские военные провели операцию в сотрудничестве с греческими и польскими патрулями.

"Приветствую экипаж корабля ITS Thaon di Revel и всех военнослужащих, принимавших участие в операции, с проявленным ими профессионализмом, готовностью и решимостью. Эта операция в очередной раз является наглядным свидетельством вклада Италии в обеспечение безопасности в Средиземном море и в усилия Европейского Союза", – прокомментировал инцидент министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Напомним, что 1 августа украинские Силы обороны поразили подпадающий под санкции российский контейнеровоз "Янина", который находился в акватории Черного и Азовского морей. После попадания судно, ходившее под российским флагом, затонуло.

Ранее сообщалось, что за ночь с 16 на 17 июля бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили еще 12 судов "теневого флота" РФ в Черном море. Всего за 12 суток операции в Азовско-Черноморской акватории было поражено уже 159 кораблей.

Как писал OBOZ.UA, в России заявили о создании полков беспилотных систем в структуре военно-морского флота. Такие подразделения уже якобы работают, а не находятся лишь на этапе планирования.

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