Во Франции вспыхнул масштабный пожар на химическом заводе: жителей предупредили об опасности

Во французском департаменте Мозель вспыхнул масштабный пожар на складе химической компании SUEZ, относящемся к объектам повышенной опасности. Из-за густого токсичного дыма власти призвали 30 тысяч жителей пяти коммун не выходить на улицу.

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Об этом сообщает издание Le Figaro. Огонь охватил около 500 квадратных метров в промзоне Гандранжа.

Что известно

Субпрефект Тьонвиля Элен Демоломб-Тоби заявила, что спасатели смогли локализовать пожар, однако из-за токсичности дыма жителям рекомендуется и в дальнейшем строго соблюдать режим изоляции. В результате тушения пожара лишьтрое человек получили легкие травмы.

Над районом пожара поднялся густой чёрный дым, который был виден за несколько километров. Местные жители сообщают, что воздух стал практически непригодным для дыхания.

Для оперативного информирования населения власти активировали систему FR-Alert, которая рассылает экстренные уведомления на мобильные телефоны.

Жителей призывают оставаться дома, плотно закрыть окна и двери, не выходить без крайней необходимости и не приближаться к месту пожара до отдельного распоряжения властей.

К ликвидации пожара привлечены 130 спасателей, 75 единиц спецтехники и спецподразделение 2-го драгунского полка по работе с химически-токсикологическими материалами.

Напомним, во Франции продолжают бушевать лесные пожары. На юго-западе страны огонь приблизился к одному из важнейших оборонно-промышленных районов страны вблизи Бордо.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина направила свои спасательные экипажи ГСЧС во Францию, чтобы помочь в ликвидации масштабных лесных пожаров. В состав миссии в рамках европейского механизма гражданской защиты вошли десятки специалистов и специализированная техника.

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