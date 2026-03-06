Вместо прекращения войн – их начало? Журнал TIME выпустил знаковую обложку с Трампом

В результате удара по Тегерану, в результате чего погиб аятолла Али Хаменеи, президент США Дональд Трамп мог нарушить свое предвыборное обещание завершить все войны. Действия главы Белого дома вместо этого побудили появление масштабных боевых операциях в восьми странах.

Об этом сообщает американский журнал Time. Издание в придачу выпустило новый номер с обложкой "Война Трампа" с кепками Make America Great Again с названиями восьми стран.

В чем причина

Иллюстрация демонстрирует восемь красных кепок с лозунгом американского президента, однако вместо слова America на них написаны названия других стран: Ирана, Сирии, Ирака, Венесуэлы, Йемена, Сомали, Нигерии и Эквадора. В этом образе присутствует не только сатира, но и отсылка на старт военных операций США в этих странах.

Журнал пишет, что во время избирательной кампании американский лидер обещал быть"президентом мира" и завершать войны, однако в первые месяцы второго срока он одобрил старт боевых операций в по меньшей мере восьми странах.

Речь идет о массированной бомбардировке йеменских хуситов, спецоперации в Венесуэле с захватом и арестом Николаса Мадуро, совместных операциях с Эквадором против вооруженных гангстерских группировок, а также о прямых или косвенныхоперациях в Иране, Ираке, Сирии, Сомали и Нигерии.

Издание также приводит эксклюзивное интервью с американским президентом, где он объяснил решение начать операцию против Ирана тем, что, по его словам, "начинать пришлось раньше, чем планировалось". В то же время он признал, что война может привести к жертвам среди американцев.

"Думаю, что так и есть. Мы постоянно об этом думаем, и разрабатываем меры безопасности. Но да, мы ожидаем от Ирана ответного удара. Как я уже говорил, некоторые люди могут погибнуть. Во время войны некоторые люди погибнут, но на территорию США она все равно не дойдет", — сказал Трамп.

Журналисты акцентируют на иронию: несмотря на предвыборные обещания избегать войн, Белый дом за короткое время санкционировал больше военных операций и авиаударов, чем экс-презиеднт Джо Байден за несколько лет.

В то же время саму бкладинку уже активно обсуждают в соцсетях и медиа, где ее называютодной из самых противоречивых в текущем году из-за резкой критики военной политики Министерства обороны США.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Минобороны США пытается увеличить количество американских войск, которые собирают разведданные для операции против Ирана. Из-за того, что Белый дом не был полностью готов к активной фазе сопротивления Корпуса стражей исламской революции, Центком армии США просит Пентагон направить больше офицеров военной разведки в течение не менее 100 дней, но, вероятно, до сентября.

В то же время Госдеп США во главе с Марко Рубио наращивает ресурсы для эвакуации американцев, находящихся в 14 странах Ближнего Востока, даже с Кипра и Пакистана. Отмечается, что в некоторых аэропортах уже заметна нехватка билетов.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно информации Axios, в начале этой недели МОССАД получил информацию, которая вызвала подозрения относительно контактов между Ираном и Белым домом для обсуждения прекращения огня. После этого премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился в Белый дом за разъяснениями, где ему сообщили, что никто с Тегераном не проводил переговоров.

