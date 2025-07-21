В Южной Корее сильные дожди вызвали оползни: 17 человек погибли, еще 11 пропали без вести. Фото

В Южной Корее из-за проливных дождей, которые начались еще 16 июля, произошли оползни. По состоянию на 19-е число подтверждена гибель 17 людей, еще 11 пропали без вести.

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Данные Министерства внутренних и Национального пожарного управления говорили о том, что большая часть жертв (10 погибших и четверо пропавших) пришлась на южный уезд Санчхон. Пострадавшие также есть в Осане и Капхене провинции Кенгидо, Сосане провинции Южный Чхунчхон и Танджине провинции Южный Чхунчхон, а также в юго-западном городе Кванджу, передает Yonhap.

19 июля спасательные работы в Санчхоне все еще продолжались, поэтому обнародованная статистика не является окончательной.

Власти зарегистрировали 1999 случаев затопления дорог, потери почвы и разрушения общественных объектов, а также 2238 других случаев нанесения ущерба частной собственности, такой как здания и сельскохозяйственные угодья.

В общей сложности спасаться от непогоды в убежищах пришлось 13 492 людям. Было отменено 62 рейса.

Ранее президент страны Ли Джэ Мен поручил правительству найти способы оперативного объявления территорий, сильно пострадавших от недавних проливных дождей, особыми зонами бедствия. Этот статус позволяет получить государственную поддержку для ликвидации ущерба и оказания помощи пострадавшим.

Как ранее писал OBOZ.UA, 14 июля Испанию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,5. Это произошло всего через день после того, как страну накрыли внезапные наводнения и ливни.

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