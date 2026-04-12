В Венгрии рекордная явка на выборах: первые детали

Уже в первые часы после открытия избирательных участков в Венгрии электорат показал рекордную явку. По состоянию на 9:00, свои голоса на парламентских выборах отдали почти 17 процентов венгров.

Этот показатель почти вдвое превышает явку на выборах 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Национального избирательного бюро Венгрии.

Судьбоносные парламентские выборы

По информации аналитики Election Geography Матиаша Боди, к концу дня ожидается рекордная явка, что является существенным отличием от данных 2022 года. В комментарии изданию Telex эксперт рассказал, что окончательная явка на выборах, как ожидается, составит от 75 до 80 процентов.

Аналитики отметил, что наиболее активные сейчас населенные пункты, не являющиеся районными центрами, но имеющие население не менее 5000 человек. В настоящее время в Будапеште наблюдается самая низкая относительная активность, но, по словам Боди, это было ожидаемо. Он отметил, что во второй половине дня, как обычно, в Будапеште число посетителей резко возрастет, достигнув однозначных и трехзначных показателей.

Также Боди заявил, что многие избиратели, которые раньше не голосовали, теперь примут участие в выборах. Такие прогнозы могут объясняться тем, что новые избиратели, как правило, приезжают из городов среднего размера, а меньшая их часть – из небольших населенных пунктов.

Плохие новости для Орбана

По его словам, наиболее тревожным событием для партии "Фидес", судя по данным, является то, что из небольших населенных пунктов приезжает меньше новых избирателей, чем из крупных. Как правильно, именно в малых населенных пунктах правящая партия получала наибольшую поддержку.

По словам Боди, явка избирателей в последний момент будет наиболее важной, поскольку большинство избирателей всегда голосуют в преддверии закрытия избирательных участков.

Эксперт подчеркнул, что если к концу дня будет достигнута явка в 75-80 процентов, то это будет означать, что в Венгрии будут сотни тысяч избирателей, которые никогда раньше не голосовали. При такой явке это будет означать, что каждый десятый избиратель – это новый избиратель.

Напомним, накануне дня голосования оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром по результатам всех социальных опросов получала преимущество. Однако сложная избирательная система и ожидаемая рекордная явка электората может принести неожиданные результаты.

Как сообщал OBOZ.UA, за день до выборов в Венгрии президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать масштабную экономическую поддержку Будапешту. Однако это произойдет только в случае победы Виктора Орбана.

