В Уганде подтвердили новые случаи заболевания Эболой: ВОЗ фиксирует вспышку редкого штамма

В Уганде подтвердили три новых случая заболевания вирусом Эбола. Таким образом, общее количество инфицированных в стране во время текущей вспышки болезни возросло до пяти.

Об этом сообщило издание Reuters. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку редкого штамма Бундибудьо чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Что известно

В Уганде еще три человека инфицированы вирусом Эбола. Среди них – водитель, который перевозил первого подтвержденного пациента, второй – медицинский работник, который ухаживал за этим пациентом. Министерство здравоохранения Уганды отметило, что оба больные проходят лечение и были обнаружены среди известных контактов.

Третий случай – это женщина из Конго, которая въехала в Уганду с легкими симптомами желудочно-кишечного тракта.

"Сначала состояние пациентки улучшилось, и она вернулась в Конго, но позже тест на Эболу оказался положительным после дальнейшего обследования", – говорится в материале.

В министерстве заверили, что все, кто контактировал с больными, тщательно контролируются, и призвали общественность оставаться бдительными и сообщать о подозрительных симптомах.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку редкого штамма Бундибудьо чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, и заявила, что риск национальной эпидемии в Демократической Республике Конго является "очень высоким".

В Демократической Республике Конго, соседнем с Угандой регионе, зарегистрировано почти 750 подозреваемых случаев заболевания и 177 подозреваемых смертей. В ВОЗ отметили, что позднее выявление, отсутствие вакцины или специфической терапии против вируса, распространенное вооруженное насилие и высокая мобильность населения делают Конго особенно уязвимым.

Что такое вирус Эбола

Вирус Эбола преимущественно распространяется среди животных. Чаще всего его носителями являются летучие мыши, однако иногда возникают вспышки и среди людей. Инкубационный период инфекции может длиться до 21 дня с момента заражения.

Первые симптомы обычно появляются внезапно и напоминают грипп. Болезнь сопровождается повышением температуры, головной болью и сильной усталостью. Впоследствии могут добавиться рвота, диарея, а у части больных внутренние и внешние кровотечения.

Вирус передается при непосредственном контакте с инфицированными биологическими жидкостями другого человека.

