В Турции ученик устроил стрельбу в школе: есть погибшие и более 20 раненых. Фото

В турецком городе Кахраманмараш произошла стрельба в средней школе, которую устроил ученик этого же заведения. В результате нападения погибли четыре человека, еще более 20 получили ранения.

Известно, что часть из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

Нападение совершил ученик восьмого класса, который учился в этой школе. Он зашел в два учебных кабинета и открыл огонь по ученикам и учителям. Среди погибших – один учитель и трое школьников.

После нападения стрелок погиб – он мог покончить с собой или получить смертельное ранение во время инцидента. Оружие принадлежало его отцу, который ранее работал в правоохранительных органах.

В результате атаки ранения получили более 20 человек, по меньшей мере четверо из них находятся в критическом состоянии и проходят операции. Пострадавших доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

После сообщений о стрельбе в школу массово прибыли родители учеников, пытаясь узнать о судьбе своих детей. Территорию учебного заведения оцепили силовики, которые обеспечивают безопасность и проводят следственные действия.

Правоохранительные органы Турции начали масштабное расследование. К делу привлечена группа прокуроров и инспекторов, а также введен временный запрет на освещение деталей в медиа, чтобы не навредить следствию.

