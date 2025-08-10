В Турции произошло мощное землетрясение: толчки ощутили даже в Стамбуле, есть разрушения. Фото

На северо-западе Турции, в провинции Балыкесир произошло мощное землетрясение силой 6,1 балла. Землетрясение произошло еще в 19:40, однако толчки земли еще продолжаются – по последним данным произошло более 20 сотрясений от 3,5 до 4,6 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает AFAD, турецкая служба по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что введен в действие план быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

В частности, эпицентр землетрясения находился на глубине 11 км в городе Синдирги в Балыкесире; толчки ощущаются также в провинциях Маниса, Измир, Ушак и Бурса. Первые сотрясения, которые были силой 6,1 балла, ощущались также в Стамбуле и Измире.

План реагирования на чрезвычайные ситуации введен по всей стране. В пострадавших регионах ведут поисково-спасательные работы, туда перебрасывают работников и технику из других провинций.

По последним данным, в центры экстренной помощи №112 поступило 24 сообщения о повреждении зданий. Однако власти отмечают, что из-за землетрясения нет связи со многими поселениями на северо-западе страны, поэтому точное число разрушений пока неизвестно.

Доподлинно известно пока, что в Синдирги обвалилось здание – в результате поисково-спасательных работ четыре человека были извлечены живыми из-под завалов, спасательные работы в отношении еще двух человек продолжаются.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования всем гражданам, пострадавшим от землетрясения.

"С самого начала стихийного бедствия все наши соответствующие учреждения приняли меры и предпринимают необходимые шаги. Мы внимательно следим за развитием событий. Пусть Бог защитит нашу страну от всех бедствий", –сказал он.

