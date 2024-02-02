В Турции на заводе P&G полсуток держали заложников – что происходило

На заводе Proctor & Gamble рядом с турецким Стамбулом были спасены заложники, которых захватил неизвестный сторонник ХАМАС. После девятичасовых испытаний семерых людей освободила местная полиция.

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Правоохранители спасли группу на предприятии в Гебзе после того, как подозреваемый отошел в туалет. Как цитирует BBC местного губернатора Седдаря Явуза, заложники не пострадали. Подозреваемый также был задержан невредимым.

Злоумышленник проник на завод около 15:00 по местному времени; заложников освободили незадолго до полуночи. Официальные лица Турции заявили, что подозреваемый хотел привлечь внимание к ситуации в секторе Газа.

Очевидцы описывают злоумышленника как "человека с проводами и, возможно, взрывчаткой на торсе". Он также держал в руках пистолет. У входа в здание с заложниками был самодельный плакат: палестинский флаг с надписью "Двери для Газы будут открыты".

Власти заявляют, что сейчас ведется масштабное расследование инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, в Стамбуле произошла стрельба во время воскресной службы в католической церкви. Погиб один человек, несколько получили ранения.

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