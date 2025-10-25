В Таиланде умерла бывшая королева Сирикит: почему она больше десяти лет не появлялась на публике

В Тайланде умерла бывшая королева Сирикит, чей сын Маха Вачиралонгкон является нынешнем королём страны. Женщина в течение более 60 лет была супругой предыдущего монарха Пхумипона Адульядета.

Видео дня

Сирикит скончалась на 93 году из-за нескольких серьезных заболеваний. Об этом сообщает The Guardian.

Подробности о смерти королевы

Бюро по делам королевского двора Таиланда проинформировало, что Сирикит умерла поздно вечером 24 октября. Во дворце сообщили, что с 2019 года она находилась в больнице из-за нескольких заболеваний, а 17 октября у нее развилась инфекция кровотока.

Для членов королевской семьи и придворных объявлен траур сроком на один год. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул изначально отменил свою поездку на саммит лидеров АСЕАН в Малайзии из-за смерти королевы-матери, но позже заявил, что совершит поездку, чтобы принять участие в церемонии, посвященной прекращению огня с Камбоджей.

Что известно о королеве

Сирикит не появлялась на публике после инсульта, случившегося в 2012 году. Для многих жителей Таиланда она останется в памяти как благотворительная деятельность и символ материнской добродетели. Её смерть будет воспринята с почтением в стране, где любая критика строго сдерживается законами об оскорблении величества, которые предусматривают возможное тюремное заключение за оскорбление членов королевской семьи, даже умерших.

Сирикит Китиякара родилась в 1932 году, в год перехода Таиланда от абсолютной монархии к конституционной монархии. Она была дочерью посла Таиланда во Франции и вела жизнь в достатке и привилегиях.

В 1976 году ее день рождения, 12 августа, стал Днем матери и национальным праздником в Таиланде . Ее единственный сын, ныне король Маха Вачиралонгкорн, стал преемником Пхумипона после его смерти в 2016 году, а после его коронации в 2019 году формальным титулом Сирикит стало звание королевы-матери.

Официально монархия стоит выше политики в Таиланде, чья современная история отмечена переворотами и нестабильными правительствами. Однако иногда члены королевской семьи, включая Сирикит, вмешивались в дела страны или предпринимали действия, которые воспринимались как политические.

В 1998 году она использовала свое обращение ко дню рождения, чтобы призвать тайцев объединиться вокруг тогдашнего премьер-министра Чуана Ликпая, нанеся сокрушительный удар по плану оппозиции провести дебаты по вотуму недоверия в надежде добиться новых выборов.

Позже она стала ассоциироваться с политическим движением – Народным альянсом за демократию, протесты которого привели к падению правительств, возглавляемых или связанных с Таксином Чинаватом . В 2008 году Сирикит присутствовала на похоронах протестующего, убитого в столкновениях с полицией, что подразумевало королевскую поддержку кампании, которая годом ранее помогла свергнуть правительство Таксина.

Как сообщал OBOZ.UA, Таиланд и Камбоджа официально подписали новое соглашение о прекращении огня, предусматривающее ряд конкретных шагов по деэскалации конфликта вдоль общей границы. Документ стал результатом трехдневных интенсивных переговоров в рамках специального заседания Генерального пограничного комитета (GBC), которое состоялось в Куала-Лумпуре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!