В столице Норвегии открыли памятник дочери Ярослава Мудрого. Фото и видео

В норвежской столице Осло открыли памятник Елизавете Ярославне, известной в Норвегии как королева Эллисив, жена короля Харальда Сурового. Старшая дочь киевского князя Ярослава Мудрого вышла замуж за Харальда Сурового в 1045 году.

Участие в церемонии открытия памятника приняла первая леди Украины Елена Зеленская вместе с кронпринцем Норвегии Хоконом, кронпринцессой Метте-Марит, мэром Осло Анне Линдбо и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Особенно приятно, что брак Эллисив и короля Норвегии Харальда Сурового был не только делом династийным, но и проявлением чувств: мы это знаем, потому что сохранились стихи, написанные будущим королем и посвященные невесте", – сказала первая леди.

Зеленская отметила, что Осло был основан именно во времена этой королевской четы и их правления.

"Итак, украинско-норвежская дружба началась почти тысячу лет назад не только с дипломатических соглашений, но и с человеческих отношений, с взаимной поддержки и доверия, которые мы видим и сегодня. Украина получает важную помощь от Норвегии, а тысячи украинцев нашли здесь временный дом и безопасность", – отметила она.

Первая леди пообщалась с представителями украинской общины, которые также присутствовали на открытии памятника.

