"Послание громкое и четкое": возле Капитолия установили золотую статую Трампа с биткоином, сеть взорвалась комментариями. Фото

Возле Капитолия США в Вашингтоне 17 сентября появилась огромная золотая статуя действующего главы государства Дональда Трампа с биткоином в руках. Организаторы описали это как "дань уважения 45-му и 47-му президенту – президенту биткоина".

Как передает 7News, высота статуи составляет 3,6 метра. Она является частью временной инсталляции, которая будет работать на 3-й улице с 9:00 до 16:00.

Создание и установление монумента профинансировала группа криптовалютных инвесторов, продвигающих проект "Золотая статуя Дональда Дж. Трампа" (DJTGST).

"Эта инсталляция призвана побудить к обсуждению будущего государственной валюты и символизирует взаимосвязь современной политики и финансовых инноваций. Мы надеемся, что эта статуя заставит задуматься о растущем влиянии криптовалюты, поскольку Федеральная резервная система формирует экономическую политику", – объяснил замысел Хичем Загдуди, представитель сообщества криптоинвесторов и спонсоров проекта DJTGST.

Члены группы заявили, что статуя воздает должное открытой поддержке Трампом криптовалюты и, как ожидается, привлечет внимание большого количества зрителей.

В сети появилась новая криптовалюта, посвященная Трампу

Параллельно с открытием статуи на платформе Pump.fun (на базе Solana) разработчики запустили токен DJTGST – новую криптовалюту-Memecoin.

Согласно трекеру Pump.fun, рыночная капитализация токена DJTGST в первый день торгов выросла более чем на 50%, достигнув отметки около $0,000123 при суточном объеме торгов около $354 000.

Pump.fun – это центр запуска мем-монет (Memecoin), позволяющий создателям выпускать токены после достижения контрольных показателей ликвидности, автоматически размещая их на децентрализованных биржах.

Реакция соцсетей

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали про проект. Некоторые назвали его "перформансом с финансовой составляющей", другие же – очередной спекуляцией на мем-монетах.

"Не думаю, что президенту понравится, как он выглядит", "Почему такой толстый?" "Он недостаточно толстый, у него не подгузника под штанами и у него слишком много волос. Печально!" "Этот уровень культа личности миллиардера-педофила просто позорен", – пишут критики на платформе X (Twitter).

"Не покупайте этот токен, это мошенничество", "Кто бы мог подумать, что политика США превратится в криптопарк?" – возмущаются другие комментаторы.

"Послание громкое и четкое: массовое использование уже здесь. Bitcoin – это культура. Bitcoin – это политика", – пишут сторонники идеи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский президент Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос австралийского журналиста о бизнесе его семьи. "Вы сейчас очень сильно вредите Австралии. Я расскажу об этом вашему лидеру. Замолчите!" – ответил глава Белого дома представителю СМИ.

