В США заговорили об ударе по Ирану в случае провала дипломатических переговоров

США не исключают возможности применения силы против Ирана, если дипломатические усилия не будут успешными. Вашингтон оставляет за президентом свободу действий в вопросах обороны.

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Об этом заявил лидер большинства в Сенате США Джон Тун, которого цитирует CNN По его словам. Вашингтон придерживается оборонительной стратегии, однако если дипломатические усилия не дадут желаемых результатов, возможны более жесткие действия, включая наступательные операции. Политик подчеркнул, что США не планируют отказываться от варианта силового решения конфликта, особенно если ситуация обострится.

"Мы не хотим связывать руки президенту Дональду Трампу в вопросах обороны", – подчеркнул лидер большинства в Сенате, намекая на необходимость сохранения свободы действий в ответ на угрозы со стороны Ирана.

Это заявление происходит на фоне обострения напряженности между США и Ираном, который в последнее время активизировал свои военные и ядерные программы. Вашингтон длительное время подчеркивает необходимость сдерживания Тегерана как политическими, так и военными средствами.

Эксперты отмечают, что такой баланс между дипломатией и возможностью силового вмешательства характерен для американской внешней политики, особенно в регионе Ближнего Востока, где интересы США тесно связаны с безопасностью союзников и стабильностью глобальных энергорынков.

В случае неудачных переговоров с Ираном, администрация Трампа может рассмотреть различные варианты военных действий – от авиаударов до кибератак, которые могут существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на 13 июня осуществил удары по территории Ирана в рамках операции под названием Rising Lion ("Пробуждение льва"), направленной против ядерной программы страны.

Тегеран атаковал в ответ, и по состоянию на 16 июня страны продолжают обмениваться ударами. Военные ЦАХАЛ направляют ракеты по стратегическим, военным и ядерным объектам в Иране, в частности по заводам, связанным с оборонной и энергетической инфраструктурой.

Военные ликвидировали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них и главнокомандующего КСИР Хосейна Салами.

После этого стороны продолжали обмениваться взаимными ударами. Подробнее о том, какие иранские объекты уничтожил Израиль и кто из военных и ученых был убит, читайте в нашем материале по ссылке.

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